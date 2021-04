Goldman Sachs: Britská ekonomika by mala tento rok prekonať rast USA

Londýn 26. apríla (TASR) - Británia by tento rok mala zaznamenať výraznejší rast než Spojené štáty, uviedla v najnovšom odhade americká investičná banka Goldman Sachs. Vychádza najmä z rýchleho tempa vakcinácie britského obyvateľstva.



Banka v nedeľu v informácii pre klientov zverejnila, že tohtoročný rast britskej ekonomiky by mal dosiahnuť až 7,8 %. "To je výraznejší rast, než s akým počítame v prípade USA," dodala.



Najnovší odhad vývoja americkej ekonomiky však banka nezverejnila. Zatiaľ posledný odhad oznámila vo februári, pričom vtedy uviedla, že tohtoročný rast ekonomiky USA by mal dosiahnuť 6,8 %. Ako hlavný dôvod oznámila balík ekonomických stimulov amerického prezidenta Joea Bidena.



Čo sa týka Británie, prognóza Goldman Sachs výrazne prekonáva odhad analytikov, ktorých v polovici apríla oslovila agentúra Reuters. Tí počítajú s tohtoročným rastom hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 5 %. Medzinárodný menový fond (MMF) stanovil rast britskej ekonomiky v tomto roku predbežne na úrovni 5,3 %.



Od oznámenia prognózy MMF a ekonómov sa však objavili náznaky rýchlejšieho zotavovania britskej ekonomiky. Výrazne k tomu dopomáha vysoké tempo vakcinácie. V krajine je už prvou dávkou vakcíny proti chorobe COVID-19 zaočkovaná viac než polovica populácie. "Britská ekonomika sa začína prudko zotavovať z covidovej krízy," uviedla banka Goldman Sachs. Poukázala na signály výrazného rastu aktivity v sektore služieb počas apríla, ako aj na prudší než očakávaný rast maloobchodných tržieb za mesiac marec.



V minulom roku klesla britská ekonomika v dôsledku pandémie nového koronavírusu o takmer 10 %. Americká ekonomika zaznamenala podľa MMF pokles o 3,5 %.