Goldman Sachs čaká v 2024 zrýchlenie rastu ekonomiky eurozóny nad 1 %

New York 6. októbra (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs očakáva v budúcom roku zrýchlenie rastu ekonomiky eurozóny nad 1 %. Ekonomika by tak podľa odhadov banky mala zrýchliť tempo rastu v porovnaní s rokom 2023 na viac než dvojnásobok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Goldman Sachs v najnovšej prognóze uviedla, že v budúcom roku by mal hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny vzrásť o 1,25 až 1,5 %. V tomto roku počíta pre eurozónu s rastom ekonomiky na úrovni 0,5 %. To je hlboko pod odhadovaným tohtoročným rastom ekonomiky USA. Ten odhaduje Goldman Sachs na 2,2 %.



Na budúci rok by sa však tempo rastu ekonomík USA a eurozóny malo opäť priblížiť. V prípade Spojených štátov totiž banka počíta so spomalením rastu na 2 %.



Odhad vývoja ekonomiky eurozóny zo strany Goldman Sachs na budúci rok je výrazne optimistickejší, než napríklad odhad zo strany britskej banky HSBC. Tá pre eurozónu prognózuje na budúci rok rast iba o 0,5 %.