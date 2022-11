Goldman Sachs: Európske ceny zemného plynu padnú o 30 %

New York/Amsterdam 2. októbra (TASR) - Americká banka Goldman Sachs očakáva, že európske ceny zemného plynu v najbližších mesiacoch padnú o 30 %. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa na holandskej burze TTF v utorok obchodoval približne po 120 eur za megawatthodinu (MWh). Experti Goldman Sachs však prognózujú, že jeho cena v 1. kvartáli 2023 klesne na 85 eur za MWh.



Koncom augusta sa po zastavení dodávok z Ruska dostala cena referenčného kontraktu na rekordné maximum 342 eur za MWh. Existuje viacero dôvodov aktuálneho zníženia cien plynu v Európe, medzi ktoré patria plné zásobníky, relatívne teplá tohtoročná jeseň a veľké dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG).



Podľa aktuálnych správ približne 60 lodí čaká pri európskych brehoch, aby mohli vyložiť náklad LNG. Podľa údajov Gas Infrastructure Europe sú európske zásobníky plynu naplnené na 94 %.



Aj napriek optimizmu týkajúceho sa vývoja cien v krátkodobom horizonte, ktorý by mohol zmierniť krízu spôsobenú prudkým zvýšením životných nákladov, európski lídri sú pod tlakom, aby zabezpečili dodávky v strednodobom horizonte.



Analytici Goldman Sachs takisto síce počítajú s poklesom cien plynu v 1. štvrťroku 2023 na 85 eur za MWh, potom však cena podľa nich začne opäť rásť a do konca júla 2023 by sa mohla dostať tesne pod 250 eur za MWh.