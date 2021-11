Centrálna banka v USA v januári zrýchli obmedzovanie nákupov dlhopisov

New York 25. novembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) od januára dvojnásobne zrýchli obmedzovanie mesačných nákupov dlhopisov a program by mohla ukončiť v polovici marca, očakávajú stratégovia Goldman Sachs.



"Čoraz väčšia otvorenosť voči zrýchleniu tempa ukončovania je odrazom vyššej než očakávanej inflácie v uplynulých dvoch mesiacoch a rastúceho presvedčenia predstaviteľov Fedu, že rýchlejšie tempo nespôsobí šok na finančných trhoch," uviedli analytici pod vedením Jana Hatziusa v správe pre klientov.



Experti Goldman Sachs však aj napriek rýchlejšiemu ukončeniu nákupov dlhopisov nepredpokladajú, že by Fed začal zvyšovať úrokové sadzby skôr než v júni 2022. Počítajú s tým, že na budúci rok Fed zvýši sadzby trikrát.



Zápisnica z novembrového zasadnutia menového výboru (FOMC) americkej centrálnej banky ukázala, že viacerí členovia boli otvorení zrýchleniu obmedzovania mesačných nákupov dlhopisov, ak vysoká inflácia nezačne klesať, rovnako ako rýchlejšiemu sprísňovaniu menovej politiky.