Goldman Sachs je prvou veľkou americkou bankou, ktorá odchádza z Ruska

New York 10. marca (TASR) - Goldman Sachs je prvou veľkou americkou bankou, ktorá pre útok na Ukrajinu odchádza z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Goldman Sachs Group vo štvrtok oznámila, že zatvára svoje ruské operácie. Stala sa tak prvou veľkou americkou bankou, ktorá po úroku Ruska na Ukrajinu odchádza z krajiny. Tento krok tiež zvyšuje tlak na jej konkurentov, aby ju nasledovali.



Pre západné finančné inštitúty je čoraz ťažie operovať v Rusku. Dôvodom sú západné sankcie. Banky preto zvažujú odchod. Najväčšiu angažovanosť v Rusku majú európske banky, ale aj expozícia amerických bánk je významná, keď podľa údajov Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) predstavuje celkovo 14,7 miliardy USD (13,26 miliardy eur).



"Goldman Sachs postupne zlikviduje svoje podnikanie v Rusku v súlade s regulačnými a licenčnými požiadavkami," uviedla banka.



Po ruskom útoku na Ukrajinu sa približne polovica moskovských zamestnancov Goldman Sachs premiestnila alebo premiestňuje do Dubaja, uviedli tri zdroje oboznámené so záležitosťou. Banka mala v Moskve približne 80 zamestnancov.



Najväčšiu expozíciu (takmer 10 miliárd USD) v Rusku spomedzi amerických bánk má Citigroup, ktorá v stredu (9. 3.) uviedla, že obmedzila retailové operácie a potvrdila, že má v pláne zbaviť sa ruskej divízie.



(1 EUR = 1,1084 USD)