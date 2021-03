Goldman Sachs: Nezamestnanosť v USA by do konca roka mohla klesnúť

New York 8. marca (TASR) - Investičná banka Goldman Sachs prognózuje, že Spojené štáty čaká boom v oblasti tvorby pracovných miest. Miera nezamestnanosti by podľa banky do konca roka 2021 mohla padnúť na 4,1 %, teda do blízkosti úrovní, na ktorých sa nachádzala pred začiatkom pandémie ochorenia COVID-19.



Podľa expertov Goldman Sachs by miera nezamestnanosti dokonca v prípade výrazného zotavenia ekonomiky vďaka novým fiškálnym stimulom a návratu zamestnancov do práce v sektoroch najzasiahnutejších pandémiou mohla klesnúť ešte nižšie.



"Hlavným dôvodom, prečo tento rok počítame s boomom v oblasti zamestnávania, je, že znovuotváranie, fiškálne stimuly a nahromadené úspory by mali spôsobiť veľmi silný rast dopytu," uviedol ekonóm Goldman Sachs Joseph Briggs.



Vo februári 2020, teda tesne pred začiatkom pandémie, sa miera nezamestnanosti v USA nachádzala na úrovni 3,5 %, čo bolo najmenej za viac než 50 rokov. V apríli 2020 potom miera nezamestnanosti vyskočila na 14,8 %. Vo februári 2021 sa nachádzala na 6,2 %. Celkovo zostáva počet ľudí bez práce stále približne o 8,5 milióna vyšší v porovnaní s februárom 2020.