Goldman Sachs: Nový vírus asi zasiahne čínsku aj americkú ekonomiku

Londýn 31. januára (TASR) - Rýchle šírenie nového koronavírusu v Číne pravdepodobne spomalí tohtoročné tempo rastu čínskej ekonomiky výrazne pod 6 % a nie je vylúčené, že spomalí aj rast ekonomiky USA. Uviedla to v piatok americká investičná banka Goldman Sachs.



Podľa banky môžu problémy spojené s vírusom skresať z tohtoročného rastu čínskej ekonomiky 0,4 percentuálneho bodu. Svoj odhad rastu ekonomiky Číny v roku 2020 tak banka zhoršila na 5,5 %, zatiaľ čo pôvodne počítala s rastom o 5,9 %.



Aj zhoršený odhad je však stále lepší než odhad, ktorý tento týždeň zverejnil ekonóm z Čínskej akadémie vied Čang Ming. Podľa neho by vírus mohol skresať rast, s ktorým sa predbežne počíta na úrovni 6 %, o jeden percentuálny bod na 5 % a je možné, že rast bude ešte slabší.



Goldman Sachs zároveň uviedla, že aj americká ekonomika môže na šírenie nového koronavírusu doplatiť, najmä v dôsledku oslabenia exportu a cestovného ruchu. Aj v prípade USA banka odhaduje, že vírus môže z očakávaného tempa rastu skresať 0,4 percentuálneho bodu, týka sa to však vývoja v 1. štvrťroku. V ďalšom kvartáli banka predpokladá opätovné zotavenie ekonomiky, čo znamená, že "celoročný rast ekonomiky USA by vírus mal negatívne ovplyvniť iba minimálne".