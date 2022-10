Goldman Sachs očakáva kulmináciu úrokových sadzieb v USA v marci

New York 30. októbra (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs očakáva dlhšie obdobie zvyšovania úrokových sadzieb v USA v porovnaní s pôvodnými odhadmi, pričom maximum by sadzby mali dosiahnuť v marci, a to na úrovni 5 %. S najvýraznejším jednorazovým zvýšením počas nasledujúcich zasadnutí centrálnej banky počíta Goldman Sachs na najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Ekonómovia z Goldman Sachs na čele s Janom Hatziusom uvádzajú, že po marcovom zasadnutí Federálneho rezervného systému (Fed) by sa kľúčová úroková sadzba mala pohybovať v pásme 4,75 % až 5 %. To je o 25 bázických bodov viac, než uvádzala pôvodná prognóza. Dôvodom je "znepokojujúco vysoká" inflácia.



Najvýraznejší rast očakávajú ekonómovia na zasadnutí 1. - 2. novembra. Na ňom by Fed mal zvýšiť kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov, už štvrtýkrát po sebe. V decembri počítajú s ďalším zvýšením o 50 bodov, vo februári o 25 a v marci rovnako o 25 bázických bodov. Pôvodne počítali s maximom vo februári v pásme od 4,50 do 4,75 %.



Ekonómovia tak potvrdili predchádzajúce vyjadrenia šéfa banky Davida Solomona. Ten pred niekoľkými dňami uviedol, že "ak Fed nezaznamená reálnu zmenu situácie, mohol by posunúť úrokové sadzby nad 4,50 % - 4,75 %".