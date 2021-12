Goldman Sachs očakáva rast úrokových sadzieb v Poľsku v r. 2022 na 3 %

Varšava 9. decembra (TASR) - Hlavná úroková sadzba v Poľsku by mohla už začiatkom budúceho roka vzrásť na 3 %. Očakáva to americká investičná banka Goldman Sachs. Tá zároveň predpokladá, že miera inflácie, ktorá dosahuje takmer 21-ročné maximum, sa v tomto mesiaci ešte zrýchli. V budúcom roku by sa mala postupne spomaľovať, ale iba miernym tempom.



"Vzhľadom na rýchly rast cien predpokladáme, že poľská centrálna banka bude pokračovať vo zvyšovaní hlavnej úrokovej sadzby, pričom v prvých mesiacoch budúceho roka by sa sadzba mohla dostať na 3 %," uviedla tento týždeň Goldman Sachs.



"Aj keď nedávne zhoršenie pandemickej situácie v Poľsku je jedným z rizikových faktorov pre ekonomickú aktivitu, myslíme si, že centrálna banka sa momentálne sústreďuje na to, aby infláciu dostala pod kontrolu," dodala americká banka.



Poľská centrálna banka v stredu (8. 12.) zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov na 1,75 %. Ako dôvod uviedla práve zrýchľovanie inflácie. Podľa ostatných údajov poľského štatistického úradu dosiahla medziročná inflácia v Poľsku v novembri 7,7 %. To je najvyššia miera inflácie od decembra 2000.