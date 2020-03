Goldman Sachs očakáva v 2. kvartáli prepad ekonomiky USA o 34 %

New York 31. marca (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs zhoršila svoje očakávania týkajúce sa vplyvu pandémie nového koronavírusu na ekonomiku USA. Banka počíta s prudším prepadom, po ktorom však bude nasledovať výraznejšie oživenie.



Goldman Sachs prognózuje, že hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku klesne o 9 % a v 2. štvrťroku sa prepadne o 34 %, čo bude pre americkú ekonomiku ďaleko najhoršie obdobie od druhej svetovej vojny. Banka predpokladá, že v 3. kvartáli HDP vyskočí o 19 %, čo by mal byť, naopak, najprudší rast v histórii USA.



Miera nezamestnanosti podľa Goldman Sachs vyvrcholí neskôr v tomto roku na úrovni zhruba 15 %.



Banka predpovedá, že v tomto roku klesne HDP Spojených štátov o 6,2 %, čo by znamenalo najhorší rok od Veľkej hospodárskej krízy.