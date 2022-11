Goldman Sachs očakáva v roku 2023 výrazné spomalenie inflácie v USA

New York 14. novembra (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs očakáva v budúcom roku "výrazné" spomalenie inflácie v USA. Banka počíta so zmiernením komplikácií v dodávateľskom reťazci, ako aj so spomalením rastu miezd. Informovala o tom agentúra Reuters.



Goldman Sachs uviedla, že rast jadrových výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), čo je ukazovateľ, ktorý americká centrálna banka (Fed) pri sledovaní inflácie uprednostňuje, by mal v decembri budúceho roka dosiahnuť 2,9 %. V súčasnosti tento ukazovateľ dosahuje 5,1 %.



Banka s novým odhadom prišla krátko po tom, ako člen Rady guvernérov Fedu Christopher Waller uviedol, že centrálna banka by mohla na nasledujúcom zasadnutí spomaliť tempo rastu úrokových sadzieb, tento krok by sa však nemal považovať za "zmiernenie" v odhodlaní Fedu spomaliť mieru inflácie.



Údaje z minulého týždňa ukázali, že rast spotrebiteľských cien v Spojených štátoch sa v októbri spomalil výraznejšie, než sa predpokladalo. To posilnilo očakávania, že Fed by mohol zmierniť súčasný cyklus sprísňovania menovej politiky po tom, ako na každom z posledných štyroch zasadnutí zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov.