Goldman Sachs očakáva v tomto roku zníženie úrokových sadzieb v Poľsku

Varšava 13. mája (TASR) - Napriek signálom z poľskej centrálnej banky investičná banka Goldman Sachs stále očakáva, že Národná banka Poľska (NBP) v tomto roku aspoň raz pristúpi k redukcii úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra PAP.



Guvernér NBP Adam Glapinski koncom minulého týždňa uviedol, že najskôr začiatkom roka 2025, keď očakáva infláciu na úrovni, prípadne v blízkosti inflačného cieľa 2,5 %, by sa mohlo diskutovať o možnosti znížiť úrokové sadzby. Miera inflácie v Poľsku síce v apríli dosiahla 2,4 %, menový výbor NBP však na ostatnom zasadnutí k redukcii sadzieb nepristúpil, keďže vláda od apríla zrušila nulovú daň z pridanej hodnoty na vybrané potraviny. Miera inflácie sa tak môže opäť zrýchliť.



Analytici Goldman Sachs v pondelok uviedli, že očakávajú aj zrýchlenie jadrovej inflácie v nasledujúcom období, najmä v dôsledku vývoja miezd. Tento faktor však bude podľa nich iba dočasný. Znamená to, že vývoj jadrovej inflácie bude v neskoršom období priaznivý, čo by podľa analytikov malo umožniť centrálnej banke, aby ku koncu roka znížila úrokové sadzby.