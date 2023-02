Goldman Sachs očakáva, že ECB zvýši úrokové sadzby tento rok trikrát

New York/Frankfurt nad Mohanom 21. februára (TASR) - Investičná banka Goldman Sachs očakáva, že Európska centrálna banka (ECB) zvýši úrokové sadzby tento rok trikrát. Depozitná sadzba by sa tak mala dostať na 3,5 %, zatiaľ čo banka pôvodne predpokladala úroveň 3,25 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ako Goldman Sachs uviedla, okrem očakávaného zvýšenia v marci o 50 bázických bodov a v máji o 25 bodov by sa úrokové sadzby mali následne dvihnúť ešte v júni. Aj v tomto prípade počíta Goldman Sachs so zvýšením sadzieb o 25 bázických bodov.



Banka svoj pôvodný odhad upravila krátko po vyjadreniach členky Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelovej a francúzskeho člena Rady guvernérov ECB Francoisa Villeroya de Galhau. Ako minulý týždeň povedala Schnabelová, ECB by mala začať uvažovať o postupnom ústupe od stimulov na podporu ekonomiky eurozóny. V tejto súvislosti varovala, že čo sa týka inflácie, banka nesmie konať príliš neskoro.



V takzvanom jastrabom tóne sa následne vyjadril aj Villeroy de Galhau. Povedal, že úrokové sadzby ECB by mohli svoje maximum dosiahnuť v priebehu leta, najneskôr v septembri, ich pokles je však v tomto roku mimo diskusie.



Kľúčové bude podľa neho aj to, ako dlho sa budú sadzby držať na svojom maxime. Ako uviedol, mali by tam zotrvať dovtedy, dokiaľ to bude potrebné na nasmerovanie inflácie k inflačnému cieľu ECB.



Čo sa týka prípadného znižovania úrokových sadzieb, Villeroy povedal, že táto otázka je záležitosťou neskoršieho obdobia a "určite nie tohto roka". Závisieť to podľa neho bude nielen od zmiernenia celkovej, ale aj od jadrovej inflácie.