Goldman Sachs očakáva, že komodity v roku 2021 čaká býčí trh

New York 22. októbra (TASR) - Komodity čaká v roku 2021 býčí trh, prognózuje americká investičná banka Goldman Sachs.



Goldman Sachs predpokladá, že oslabenie dolára, zvýšenie inflačných rizík a dopyt hnaný dodatočnými fiškálnymi a monetárnymi stimulmi veľkých centrálnych bánk podporia v roku 2021 ceny komodít, ktoré výrazne vzrastú. Banka očakáva v priebehu 12 mesiacov zvýšenie komoditného indexu S&P/Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) o 28 %, pričom drahé kovy by mohli vymiesť 17,9 %, energie 42,6 %, priemyselné kovy 5,5 % a poľnohospodárske komodity -0,8 %.



Expanzívne fiškálne a menové politiky v rozvinutých ekonomikách naďalej držia úrokové sadzby nízko, čo podporuje dopyt po drahých kovoch ako zabezpečenia proti inflácii, uviedla banka. Goldman Sachs prognózuje, že priemerná cena zlata v roku 2020 dosiahne 1836 USD (1549,11 eura) za uncu (31,1 gramu) a 2300 USD za uncu v roku 2021. Cena striebra by sa mala v budúcom roku zvýšiť na 30 USD za uncu z 22 USD za uncu v tomto roku.



Spotová cena zlata sa o 13.01 h SELČ nachádzala so stratou 7,60 USD alebo 0,39 % na 1916,73 USD za uncu a spotová cena striebra so stratou 13 centov alebo 0,54 % na 24,91 USD za uncu.



Zlato je vo všeobecnosti považované za zabezpečenie proti inflácii a znehodnoteniu meny. Tento rok sa posilnilo už o 26 %. Profitovalo z bezprecedentných globálnych stimulov a takmer nulových úrokových sadzieb.



(1 EUR = 1,1852 USD)