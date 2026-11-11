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Goldman Sachs očakáva zvyšovanie sadzieb od Fedu aj budúci rok
Aj keď Goldman Sachs očakáva ďalšie zvyšovanie sadzieb, je stále optimistickejšia než analytici v Deutsche Bank.
Autor TASR
Washington 11. novembra (TASR) - Investičná banka Goldman Sachs predpokladá, že americká centrálna banka Fed bude po vysoko očakávanom zvýšení úrokových sadzieb v závere tohto roka v sprísňovaní menovej politiky pokračovať aj v roku 2027. Pridala sa tak k Deutsche Bank, aj keď odhad Goldman Sachs je voči nemeckej banke stále miernejší. Informovala o tom agentúra Reuters.
Goldman Sachs uviedla, že po decembrovom zvýšení úrokových sadzieb Fedom, o čom už nikto nepochybuje, očakáva ďalšie zvýšenie v marci budúceho roka, opäť o 25 bázických bodov. Dôvodom je vyššia než očakávaná inflácia za minulý mesiac, pričom údaje o inflácii boli horšie, než sa čakalo, už tretí mesiac v rade. Trhy preto už nepochybujú, že Fed na poslednom zasadnutí tento rok úrokové sadzby zvýši, a pravdepodobnosť takéhoto kroku stanovili na 100 %.
Po decembrovom sa ďalšie zasadnutie Fedu uskutoční v januári, Goldman Sachs však predpokladá, že vtedy centrálna banka počká a k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb pristúpi v marci. Očakáva totiž, že ku koncu roka sa inflácia zmierni a k jej opätovnému zrýchleniu dôjde po Novom roku.
Aj keď Goldman Sachs očakáva ďalšie zvyšovanie sadzieb, je stále optimistickejšia než analytici v Deutsche Bank. Tí počítajú po decembrovom zvýšení s ďalším rastom sadzieb o štvrť percentuálneho bodu aj v januári a následne v marci.
Goldman Sachs zároveň upravila prognózy, čo sa týka začiatku znižovania úrokových sadzieb. Banka teraz odhaduje, že s redukciou sadzieb začne Fed najskôr v decembri budúceho roka. To je o tri mesiace neskôr, než naznačovali pôvodné prognózy.
Goldman Sachs uviedla, že po decembrovom zvýšení úrokových sadzieb Fedom, o čom už nikto nepochybuje, očakáva ďalšie zvýšenie v marci budúceho roka, opäť o 25 bázických bodov. Dôvodom je vyššia než očakávaná inflácia za minulý mesiac, pričom údaje o inflácii boli horšie, než sa čakalo, už tretí mesiac v rade. Trhy preto už nepochybujú, že Fed na poslednom zasadnutí tento rok úrokové sadzby zvýši, a pravdepodobnosť takéhoto kroku stanovili na 100 %.
Po decembrovom sa ďalšie zasadnutie Fedu uskutoční v januári, Goldman Sachs však predpokladá, že vtedy centrálna banka počká a k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb pristúpi v marci. Očakáva totiž, že ku koncu roka sa inflácia zmierni a k jej opätovnému zrýchleniu dôjde po Novom roku.
Aj keď Goldman Sachs očakáva ďalšie zvyšovanie sadzieb, je stále optimistickejšia než analytici v Deutsche Bank. Tí počítajú po decembrovom zvýšení s ďalším rastom sadzieb o štvrť percentuálneho bodu aj v januári a následne v marci.
Goldman Sachs zároveň upravila prognózy, čo sa týka začiatku znižovania úrokových sadzieb. Banka teraz odhaduje, že s redukciou sadzieb začne Fed najskôr v decembri budúceho roka. To je o tri mesiace neskôr, než naznačovali pôvodné prognózy.