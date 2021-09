Goldman Sachs odhaduje cenu Brentu koncom roka na 90 dolárov za barel

New York 27. septembra (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs výrazne zvýšila prognózu vývoja ceny severomorskej ropnej zmesi Brent. Zatiaľ čo pôvodne počítala s tým, že ku koncu roka sa bude pohybovať okolo 80 USD (68,27 eura) za barel (159 litrov), najnovšie počíta s cenou Brentu na úrovni 90 USD/barel. Ako dôvod uviedla rýchlejšie zotavovanie dopytu po rope po delta variante nového koronavírusu a útlm produkcie v USA, ktoré v septembri zasiahli hurikány Ida a Nicholas.



Cena ropy Brent s novembrovým kontraktom dosiahla minulý týždeň takmer trojročné maximum. Trhy tak reagovali na fakt, že v dôsledku nedostatočnej ponuky na trhu museli mnohé energetické firmy čerpať väčší objem ropy zo zásob. V pondelok prekročila cena Brentu 79 USD/barel a cena americkej ropy WTI 75 USD za barel.



"Aj keď už dlhší čas počítame s rastom cien ropy, terajší rozsah obmedzenia ponuky je väčší, než sme očakávali. Zotavovanie globálneho dopytu z vplyvu delta variantu nového koronavírusu je rýchlejšie, než naznačovali naše pôvodné prognózy a, naopak, dodávky ropy stále zastávajú za našimi odhadmi," uviedla Goldman Sachs.



Situáciu na trhu výrazne ovplyvnili hurikány Ida a Nicholas, ktoré v minulých týždňoch zasiahli Spojené štáty a na celé týždne odstavili veľký počet ropných vrtov v Mexickom zálive. Ceny ropy tlačia nahor aj obmedzené dodávky plynu, ktoré podľa Goldman Sachs povedú k zvýšeniu produkcie elektrickej energie z ropy.



Najnovšiu prognózu Goldman Sachs, čo sa týka ceny Brentu, by mohli zvrátiť dva prípadné faktory, dodala banka. Jedným je prípadné výrazné zvýšenie ťažby zo strany štátov združených v OPEC+ a druhým nástup ďalšieho variantu nového koronavírusu, ktorý by opäť obmedzil dopyt po rope.



(1 EUR = 1,1719 USD)