Goldman Sachs posunul začiatok znižovania sadzieb Fedom na koniec 2024

New York 21. septembra (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs posunula začiatok cyklu znižovania úrokových sadzieb v USA na koniec budúceho roka. Reagovala tak na najnovšie informácie americkej centrálnej banky (Fed), ktorá tento týždeň ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Fed v stredu (20. 9.) oznámil ponechanie hlavnej úrokovej sadzby v pôvodnom pasme od 5,25 % do 5,50 %. Na druhej strane signalizoval, že do konca roka plánuje ešte raz sadzby zvýšiť a čo sa týka ich následného znižovania v budúcom roku, malo by to byť iba o 50 bázických bodov. V pôvodnej prognóze počítala americká centrálna banka so znížením sadzieb v roku 2024 o 100 bázických bodov.



Goldman Sachs v reakcii na to uviedol, že začiatok znižovania úrokových sadzieb odhaduje na 4. kvartál 2024. Pôvodne počítal s tým, že sa tak stane už v 2. štvrťroku.



Konkurenčná banka Morgan Stanley očakáva prvé zníženie úrokových sadzieb zo strany Fedu už v marci budúceho roka. Britská Barclays zasa odhaduje, že americká centrálna banka tak urobí na každom z posledných troch budúcoročných zasadnutí.