Goldman Sachs predpokladá v budúcom roku dve redukcie sadzieb

New York 11. decembra (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs predpokladá, že centrálna banka USA Fed zníži na budúci rok úrokové sadzby dvakrát. Upravila tak pôvodnú prognózu, v rámci ktorej počítala s redukciou sadzieb iba raz, a to v závere roka. Informovala o tom agentúra Reuters.



Goldman Sachs uviedla, že v novej prognóze, ktorou reagovala na pozitívny vývoj inflácie, počíta v roku 2024 s prvou redukciou hlavnej úrokovej sadzby už v 3. štvrťroku. Pôvodne očakávala iba jedno zníženie, konkrétne v decembri. Nová prognóza tak predpokladá ku koncu roka 2024 sadzbu federálnych fondov na úrovni 4,875 %, zatiaľ čo pôvodný odhad hovoril o 5,13 %.



Ostatné údaje o inflácii ukázali, že miera inflácie za október dosiahla 3,2 %, zatiaľ čo v septembri aj auguste predstavovala 3,7 %. Rast cien bol tak miernejší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorí počítali so zmiernením inflácie na 3,3 %. Výraznejšie klesli ceny energií a zmiernil sa rast cien potravín aj nákladov na bývanie.