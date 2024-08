Goldman Sachs: Saudská Arábia zníži investície do ropného sektora

New York/Rijád 18. augusta (TASR) - Saudská Arábia v rámci diverzifikácie zníži výdavky v ropnom sektore a presmeruje viac investícií do neropných odvetví. Uviedli to vo svojej správe experti americkej bankovej skupiny Goldman Sachs. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cieľom Saudskej Arábie je investovať do konca dekády 1 bilión USD (909,59 miliardy eur) do strategických sektorov. Goldman Sachs revidovala svoj odhad a najnovšie očakáva, že zvýšená alokácia prostriedkov na neropné investície ponecháva len štvrtinu zostávajúcich financií pre ropné sektory.



Podľa Goldman Sachs Group nasmeruje arabské kráľovstvo pravdepodobne do roku 2030 približne 73 % celkových investícií do neropných sektorov. To je viac ako 66 % v predchádzajúcom odhade banky.



Po zvýšení neropných investícií tak zostane len o niečo viac ako štvrtina prostriedkov pre ropné sektory, keďže kráľovstvo sa zameriava na odvetvia, ktoré umožňujú jeho diverzifikáciu, vrátane kovov a nerastov, dopravy a logistiky a digitalizácie.



Na základe plánu ekonomickej transformácie korunného princa Muhammada bin Salmána Vízia 2030 otvára Saudská Arábia svoju ekonomiku novým cestám, investuje do nových sektorov a mení imidž krajiny. Cieľom vízie je znížiť závislosť kráľovstva od predaja ropy.



No aj keď sa kapitálové výdavky v ropnom sektore do roku 2028 pravdepodobne znížia o 40 miliárd USD, zemný plyn zostáva "kľúčovým prispievateľom k dekarbonizácii, hospodárskemu rozvoju a plánom diverzifikácie krajiny," napísali experti Goldman Sachs v správe.



Keďže ceny ropy Brent sa v súčasnosti pohybujú okolo úrovne 80 USD za barel (1 barel = 159 litrov) a produkcia saudskej ropy klesla na približne 9 miliónov barelov denne, kráľovstvo čelí rastúcej hrozbe prehlbujúceho sa rozpočtového deficitu.



Vládne zisky z ropy sa tento rok znížili približne o jednu tretinu v porovnaní s rokom 2022, keď ceny ropy dosahovali v priemere takmer 100 USD za barel.



Schodok rozpočtu Saudskej Arábie v 2. štvrťroku 2024 dosiahol 15,3 miliardy rialov (3,77 miliardy eur), čo ukazuje, ako veľmi je vláda stále závislá od príjmov z uhľovodíkov. Úrady očakávajú, že rozpočet bude minimálne niekoľko rokov v mínuse. Vlastný výskum spoločnosti Goldman predpokladá prehĺbenie saudského deficitu tento rok na 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) z 2 % v minulom roku.



Pokrok vo financovaní nových sektorov sa však podľa výskumu spoločnosti Goldman zvyšuje a investície do obnoviteľnej energie stúpajú. Čistá energia dostáva finančné prostriedky vo výške 235 miliárd USD, čo je nárast oproti predchádzajúcemu odhadu 148 miliárd USD, keďže kráľovstvo chce do konca desaťročia viac ako zdvojnásobiť svoj kapacitný cieľ.



(1 EUR = 1,0994 USD; 1 EUR = 4,059 SAR)