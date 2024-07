Goldman Sachs v 2. štvrťroku viac ako zdvojnásobila svoj zisk

New York 15. júla (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs vykázala za 2. štvrťrok 2024 nárast zisku na viac ako dvojnásobok oproti minulému roku. Prispeli k tomu príjmy z obchodovania, poradenstva aj správy aktív. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Americký finančný gigant v pondelok oznámil, že jeho čistý zisk za tri mesiace do konca júna 2024 vzrástol na 2,89 miliardy USD (2,65 miliardy eur), alebo 8,62 USD na akciu, z 1,07 miliardy USD, alebo 3,08 USD/akciu rok predtým. Analytici pritom očakávali zisk 7,64 USD na akciu.



Zisk v minulom štvrťroku pritom zasiahli aj odpisy súvisiace so spoločnosťou GreenSky, ktorú banka Goldman Sachs medzitým predala.



Rezerva na úverové straty v 2. štvrťroku 2024 klesla na 282 miliónov USD zo 615 miliónov USD v rovnakom období minulého roka.



Celkové tržby banky v 2. štvrťroku stúpli o 17 % na 12,73 miliardy USD z vlaňajších 10,90 miliardy, zatiaľ čo analytici jej predpovedali tržby 11,40 miliardy USD.



(1 EUR = 1,089 USD)