Goldman Sachs zvýšila riziko prepadu americkej ekonomiky do recesie

New York 21. júna (TASR) - Americká banka Goldman Sachs zvýšila riziko skĺznutia americkej ekonomiky do recesie v budúcom roku na dvojnásobok. Ako dôvod uviedla rekordnú infláciu a vplyv vojny na Ukrajine na vývoj hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Goldman Sachs v najnovšom odhade stanovila pravdepodobnosť recesie v USA v roku 2023 na 30 %. V predchádzajúcej prognóze uvádzala 15-percentnú pravdepodobnosť takéhoto vývoja.



Najnovšie zhoršenie prognózy zo strany Goldman Sachs prichádza zhruba týždeň potom, ako americká centrálna banka Fed zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov do pásma 1,50 % až 1,75 %. To bolo najvýraznejšie zvýšenie sadzby od roku 1994. Navyše Fed signalizoval, že v priebehu tohto roka bude v sprísňovaní menovej politiky pokračovať.



Goldman Sachs okrem toho uviedla, že ak sa USA v budúcom roku recesii vyhnú, pravdepodobnosť, že do nej skĺznu v roku 2024, je 25 %. To znamená 48-percentnú pravdepodobnosť prepadu do recesie v nasledujúcich dvoch rokoch, zatiaľ čo pôvodne banka túto (kumulatívnu) pravdepodobnosť stanovila na úrovni 35 %.