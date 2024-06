Goolsbee: Na nižšie sadzby treba viac mesiacov priaznivej inflácie

Chicago 16. júna (TASR) - Údaje o vývoji inflácie v USA za máj sú pozitívne, povedal prezident Federálnej rezervnej banky (Fed) v Chicagu Austan Goolsbee, rád by však "zaznamenal podobné dáta ešte zopár mesiacov a až potom by pristúpil k redukcii úrokových sadzieb". TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Inflácia je späť na úrovni, pri ktorej sa v prípade potvrdenia aj v ďalších mesiacoch budeme cítiť omnoho lepšie," povedal Goolsbee koncom tohto týždňa na ekonomickej konferencii v Ankeny (Iowa). Podľa údajov amerického ministerstva práce zo stredy (12. 6.) zaznamenali spotrebiteľské ceny v USA v máji oproti aprílu nulový rast, zatiaľ čo v apríli vzrástli o 0,3 %. Analytici pritom očakávali iba zmiernenie medzimesačnej inflácie na 0,1 %.



Aj v medziročnom porovnaní boli údaje o vývoji inflácie miernejšie než v apríli. Zatiaľ čo v apríli vzrástli spotrebiteľské ceny v USA o 3,4 %, v máji medziročná miera inflácie dosiahla 3,3 %. Analytici počítali so zotrvaním miery inflácie na aprílovej úrovni.



V rovnaký deň Fed po dvojdňovom zasadnutí menového výboru ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni. Zotrvala tak v pásme 5,25 % až 5,50 %.



Šéf Fedu Jerome Powell následne oznámil, že centrálna banka so znižovaním úrokových sadzieb ešte počká, než si bude viac istá, že inflácia smeruje k inflačnému cieľu na úrovni 2 %. Goolsbee v tejto súvislosti dodal, že "za posledných 18 mesiacov sa podarilo v oblasti znižovania inflácie výrazne pokročiť, banka však potrebuje vidieť ešte ďalší pokrok".