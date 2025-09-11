< sekcia Ekonomika
Gor:USA dúfajú, že vyriešia spor o clá s Indiou v najbližších týždňoch
Trump zaviedol clá až do výšky 50 % na indický dovoz a obvinil Naí Dillí z podpory vojny na Ukrajine prostredníctvom nákupov ropy od Ruska, svojho spojenca z čias studenej vojny.
Autor TASR
Washington 11. septembra (TASR) - Spojené štáty dúfajú, že v priebehu niekoľkých týždňov vyriešia ostrý spor s Indiou v súvislosti s clami, ktoré uvalili na Naí Dillí za nákup ruskej ropy. Povedal to vo štvrtok Sergio Gor, osobitný vyslanec prezidenta Donalda Trumpa pre južnú Áziu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
„Myslím si, že sa to vyrieši v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov,“ povedal na vypočutí senátneho výboru Gor, ktorý je zároveň veľvyslancom USA v Indii.
Trump zaviedol clá až do výšky 50 % na indický dovoz a obvinil Naí Dillí z podpory vojny na Ukrajine prostredníctvom nákupov ropy od Ruska, svojho spojenca z čias studenej vojny.
Od návratu do prezidentského úradu v januári Trump používa clá ako nástroj na riešenie toho, čo považuje za nekalé obchodné praktiky a ďalších problémov, ako je vojna na Ukrajine.
Minister obchodu Howard Lutnick zase vo štvrtok v rozhovore pre CNBC povedal, že „India musí v podstate otvoriť svoj trh, musí prestať kupovať ruskú ropu,“ keď sa ho pýtali na obchodné rokovania. Lutnick uviedol tiež, že USA majú pred sebou „veľkú dohodu s Taiwanom“ a že pravdepodobne sa podarí uzavrieť dohodu aj so Švajčiarskom.
Vyššie clá pre obe ekonomiky nadobudli účinnosť začiatkom augusta.
