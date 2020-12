Gove: EÚ musí urobiť krok, aby dosiahla dohodu s Britániou o obchode

Londýn 9. decembra (TASR) - Podľa Michaela Gova, šéfa úradu britskej vlády, Európska únia (EÚ) sa musí posunúť a urobiť krok vpred. Uviedol to pre Times Radio pred odchodom premiéra Borisa Johnsona do Bruselu na večeru s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v rámci posledného pokusu vyhnúť sa búrlivému brexitu bez obchodnej dohody o tri týždne.



S rastúcimi obavami z chaotického finále päťročnej "brexitovej drámy", keď Spojené kráľovstvo 31. decembra definitívne opustí Úniu, je táto večera považovaná za poslednú príležitosť na prelom stagnujúcich rokovaní.



Zdroj z britskej vlády zdôraznil, že k dohode nemusí dôjsť, rovnako ako hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier. Írsko tiež naznačilo, že je v otázke dohody pesimistické.



Gove síce odmietol špekulovať o šanci na dohodu, uviedol však, že často môže stretnutie lídrov viesť k prielomu.



Zlyhanie rokovaní o dohode povedie k problémom na hraniciach, otrasie finančnými trhmi a spôsobí chaos v dodávateľských reťazcoch po celej Európe aj mimo nej. A to v čase, keď svet čelí obrovským ekonomickým nákladom na pandémiu ochorenia COVID-19.



Britská libra v stredu ráno oproti doláru stagnovala na úrovni 1,3369 USD/GBP po troch dňoch strát.



Barnier v utorok (8. 12.) vyhlásil, že je presvedčený, že odchod Británie z jednotného trhu a colnej únie EÚ bez dohody na konci roka je teraz pravdepodobnejší, ako dohoda o obchode, uviedli zdroje z bloku.



Diplomat z Bruselu, ktorý nechcel byť menovaný spresnil, že Barnier to povedal na stretnutí s ministrami európskych záležitostí 27 štátov bloku. Barnier dodal, že podľa neho nastal čas, aby blok aktualizoval svoje krízové plány pre brexit bez dohody.



Británia v utorok uviedla, že uzavrela s EÚ dohodu o režime na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom, a preto teraz v návrhu domácej legislatívy zruší doložku, ktorá by bola porušením dohody o tzv. rozvode.



Gove uviedol tiež, že dohoda o Severnom Írsku otvorila „hladšiu cestu“ k možnej dohode. Dodal však, že ak nebude uzavretá obchodná dohoda, minister financií Rishi Sunak podnikne kroky na zabezpečenie konkurencieschopnosti britských firiem.



Írsky denník Irish Times v stredu informoval, že premiér Michal Martin je „pesimistický“, pokiaľ ide o šance, že Británia a EÚ dosiahnu v najbližších dňoch konsenzus o dohode o voľnom obchode.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová zase vyhlásila, že stále existuje šanca na dohodu. Varovala však: „Nesmieme ohroziť integritu spoločného trhu.“



Merkelová v dolnej komore parlamentu Bundestagu povedala, že blok nesmie ustúpiť pokiaľ ide o jeho tzv. červené čiary. Niektoré podmienky britskej strany tak nemôže akceptovať, aj keď by to znamenalo brexit bez dohody.



Dodala, že proces prechodu od súčasného „harmonizovaného právneho systému“ medzi Britániou a EÚ do obdobia po brexite, keď sa systémy oboch strán budú čoraz viac rozchádzať, si vyžaduje „rovnaké podmienky pre firmy zajtra aj pozajtra“.



„Nemôžeme len povedať, že o tom nebudeme hovoriť, inak by sme skončili s nespravodlivými podmienkami hospodárskej súťaže, ktoré od našich firiem nemôžeme požadovať,“ skonštatovala a dodala, že na túto otázku potrebuje EÚ uspokojivú odpoveď.