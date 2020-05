Grafobal Group development uhradí pokutu od Protimonopolného úradu

Bratislava 26. mája (TASR) – Spoločnosť Grafobal Group development (GGD), za ktorou stojí podnikateľ Ivan Kmotrík, uhradí pokutu uloženú Protimonopolným úradom (PMÚ) SR. Pre TASR to potvrdila GGD s tým, že záležitosť už považuje za uzavretú a bude sledovať "vývoj praxe PMÚ a iných súťažných orgánov v obdobných prípadoch". PMÚ uložil pokutu 27.000 eur firme GGD a 1000 eur Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) za porušenie zákona tým, že neoznámili koncentráciu spočívajúcu v získaní ich spoločnej kontroly nad dcérskou firmou BVS - Infra Services. Koncentrácia vznikla 20. mája 2019.



GGD argumentuje, že konanie bolo iniciované PMÚ v súvislosti s transakciou, ktorá bola rozdelená do dvoch fáz. V prvej fáze došlo podľa súkromníka k nadobudnutiu menšinového akcionárskeho podielu (bez kontrolných práv) s tým, že k nadobudnutiu kontrolných práv došlo až v druhej fáze, po schválení transakcie PMÚ.



"Otázka, či v danej situácii došlo už v prvej fáze k vzniku povinnosti oznámiť koncentráciu, nebola doposiaľ jednoznačne vyriešená ani v predchádzajúcej praxi PMÚ ani na európskej úrovni, čo v konaní konštatoval aj PMÚ," uviedla spoločnosť. GGD v konaní zastávala na hodnotenie danej situácie iný právny názor ako PMÚ. Vzhľadom na úpravu výšky sankcie pri urovnaní sa však GGD v záujme "procesnej ekonómie a limitácie ďalších nákladov súvisiacich s konaním" rozhodla spor urovnať.



BVS vo svojej reakcii pre TASR uviedla, že zmena menšinového akcionára v spoločnosti Infra Services bola rovnako prekvapujúca pre BVS ako pre Protimonopolný úrad SR. "Ani BVS nebola o transakcii vopred informovaná a nemohla sa k nej vyjadriť, a teda logicky ani v zákonnej lehote informovať PMÚ. Aj preto PMÚ podľa nášho názoru správne rozhodol v tomto prípade o uložení iba symbolickej pokuty pre BVS a reálnu pokutu zaplatí menšinový akcionár v Infra Services, teda spoločnosť GGD," povedal pre TASR hovorca BVS Peter Podstupka.



BVS s týmto postupom súhlasila a rozhodnutie PMÚ nebude žiadnym spôsobom namietať. Aj tento prípad podľa vodární dokazuje, že do budúcnosti bude pre BVS výhodnejšia zmena majetkových pomerov v BVS a čo najrýchlejší odchod minoritného akcionára z Infra Services. TASR požiadala o stanovisko aj spoločnosť Grafobal Group development, za ktorou stojí podnikateľ Ivan Kmotrík. Firma zatiaľ svoje stanovisko k uloženej pokute neposlala.