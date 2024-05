Bratislava 13. mája (TASR) - Skupina Grafobal Group predáva svoj podiel vo firme OMS jej pôvodnému zakladateľovi Vladimírovi Levárskemu. Informoval o tom v pondelok Peter Kresánek, hovorca skupiny Grafobal Group.



Pripomenul, že skupina Grafobal Group vstúpila do firmy OMS v roku 2017 ako finančný investor. Levársky firmu založil už v roku 1995.



"Z našej strany je to podnikateľské rozhodnutie a je plne v súlade s dávnejšie oznámenou stratégiou skupiny sústreďovať sa najmä na náš core biznis, ktorým je výroba obalov, polygrafia, distribúcia a tlačiarenstvo. OMS sme pomohli finančne stabilizovať a pán Levársky je zárukou, že firma sa bude naďalej rozvíjať. To bolo pre nás vždy dôležité," povedal majiteľ Grafobal Group Ivan Kmotrík.



"Jedna etapa v takmer 30-ročnej histórii firmy OMS sa teda končí. Grafobal Group nepochybne prispel ku tomu, že OMS prežila aj tie ťažšie obdobia. Túto firmu som založil, rozvíjal a dlhé roky riadil a je to moja srdcová záležitosť. Po viac ako siedmich rokoch spoločného podnikania s Grafobal Group sa ku tomu znovu v plnej miere vraciam a veľmi sa na to teším," dodal Levársky.