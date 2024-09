Grafton: Mzdy v IT a telekomunikáciách dosiahli svoju hornú hranicu

Bratislava 25. septembra (TASR) - Sektor informačných technológií (IT), ktorý bol počas pandémie najstabilnejší a personálne rástol, narazil na svoj strop. Výšky miezd sú v tejto oblasti na svojej hornej hranici a začali stagnovať. Naproti tomu mzdové očakávania kandidátov stále rastú, čo sa vzhľadom na stagnáciu v segmente snažia firmy dorovnať rôznymi benefitmi. Vyplýva to z aktuálneho mzdového prieskumu agentúry Grafton.



"Vo viacerých medzinárodných korporáciách došlo v uplynulom roku dokonca k prepúšťaniu a firmy čoraz častejšie siahajú po študentoch vysokých škôl ešte pred ukončením ich štúdia. To im umožňuje nielen ušetriť náklady, ale aj získať mladé talenty a pripraviť ich na konkrétne pracovné pozície," uviedla agentúra v komentári k prieskumu. Napríklad vývojári v rôznych programovacích jazykoch zarábajú naprieč celým Slovenskom od 2200 do 4000 eur, podobne sú ohodnotení aj IT bezpečnostní špecialisti.



Mzdy profesií vo výrobnej prevádzke, ako sú CNC operátori, obrábači kovov alebo sústružníci, začínajú na západe Slovenska od 1700 eur a môžu dosiahnuť až 2000 eur, na východe Slovenska je to od 1100 do 1700 eur. Strojný konštruktér s viac než trojročnou praxou v Bratislave, Trnave alebo Nitre môže mať mzdu od 2600 do 3000 eur. Smerom na východ Slovenska mzdové ohodnotenie na tejto pozícii klesá a najnižšie je v Prešovskom kraji od 1600 do 2000 eur.



V segmente nákupu a logistiky majú najnižšie mzdy skladníci. Tie sa pohybujú v rozmedzí 1200 - 1500 eur napríklad v Bratislave alebo Nitre a 950 - 1250 eur v Prešove. Všade inde zarobí skladník nad 1000 eur. Manažéri nákupu majú mzdové ohodnotenie 3000 až 4000 eur v Bratislave a v Košiciach, 2800 až 3800 eur v Trnave, približne 2500 až 3500 eur v Trenčíne a Žiline, 2800 - 3500 eur v Prešove a 3000 až 3500 eur v Nitre a Banskej Bystrici.



Mzdové ohodnotenie v stavebníctve medziročne vzrástlo o približne 5 %. Stavbyvedúci zarobí najviac v Bratislave, a to od 2200 do 2800 eur, a najmenej v Banskej Bystrici - od 1900 do 2500 eur. V oblasti bankovníctva sa mzdy na väčšine pozícií pohybujú okolo úrovne celoslovenskej priemernej mzdy. Napríklad úverový analytik junior zarobí v rámci všetkých okresov na Slovensku približne od 1150 do 1600 eur, podobné je aj mzdové ohodnotenie likvidátora poistných udalostí (od 1200 do 1700 eur). Mzdy pracovníkov obchodnej priehradky dokonca začínajú v Trenčíne, Žiline a Banskej Bystrici len na úrovni 1000 eur.



Mzdy predavačov a asistentov predaja v segmente obchod, retail a marketing sa naprieč Slovenskom priveľmi nelíšia. Začínajú na úrovni 1000 eur (1100 eur v Bratislave) a v závislosti od regiónu dosahujú maximálnu úroveň 1300 eur (vo východnej časti krajiny) až 1500 eur (v západných regiónoch).



Prieskum bol realizovaný v priebehu 3. štvrťroka roku 2024 v ôsmich krajoch SR. Dáta vychádzajú z priemernej obvyklej mzdy v regióne vrátane variabilných zložiek, ako je napríklad 13. mzda rozpočítaná do mesačnej hodnoty, avšak bez ročných bonusov manažérov či príplatkov za nadčasy.