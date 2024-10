Grafton: Na pozíciu manažéra rastie dopyt po agentúrnych zamestnancoch

Bratislava 23. októbra (TASR) - Záujem firiem o využívanie agentúrnych zamestnancov na kancelárske aj manažérske pozície sa postupne zvyšuje. Výhodou je flexibilita, ktorá umožňuje firmám pružne reagovať na interné zmeny či optimalizovať mzdové náklady, a to bez nutnosti vytvoriť stále pracovné miesta. Agentúrne zamestnávanie tak už dávnejšie nie je len záležitosťou výrobného sektora, upozornila v stredu personálna agentúra Grafton Slovakia.



Dopyt po dočasnom zamestnaní pracovníkov pre kancelárske aj manažérske pozície cez personálnu agentúru najvýraznejšie stúpa v odbore podnikových služieb, v IT a vo financiách. "Dôvodov na voľbu agentúrnych zamestnancov môže byť v prípade kancelárskych pozícií viacero - od potreby presunúť mzdové náklady do nákladov za služby cez nutnosť pružne reagovať na interné zmeny až po požiadavku naberať nových ľudí v čase, keď na trh vstupuje nová spoločnosť, ale na Slovensku ešte nemá založenú entitu," priblížila riaditeľka divízie náboru pracovníkov kancelárskych odborov spoločnosti Grafton Eliška Smržová.



Najväčší boom zažíva podľa nej agentúrne zamestnávanie v oblasti IT a v centrách podnikových služieb, no o tento spôsob získavania kancelárskych zamestnancov prejavujú záujem aj ďalšie sektory, napríklad financie. "Zamestnanci sa najčastejšie uplatňujú na účtovníckych pozíciách, ale aj ako asistenti, respektíve asistentky, recepční alebo pracovníci IT podpory. Záber je však oveľa širší. V rámci dočasného pridelenia je možné poskytnúť kvalifikovaných pracovníkov prakticky na všetky potrebné pozície," spresnila Smržová.



Takéto služby sú vhodné napríklad pre spoločnosti, ktoré potrebujú nákladovo efektívne vyriešiť dočasnú výkonnú podporu s manažérskymi skúsenosťami. Interim manažérov môžu firmy využiť v situáciách, keď potrebujú prechodne posilniť manažment, napríklad počas období reštrukturalizácie, pri realizácii špecifických projektov alebo pri náhlom odchode kľúčového manažéra, keď spoločnosť hľadá stáleho zamestnanca na vyššiu pozíciu.