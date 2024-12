Grafton: Rok 2025 bude slovenský trh práce ovplyvňovať nedostatok ľudí

Bratislava 14. decembra (TASR) - Slovenský trh práce bude v roku 2025 ovplyvňovať najmä nedostatok ľudí. Budúci rok sa bude aj naďalej niesť v znamení nízkej miery nezamestnanosti, ktorá bude dôvodom tlaku na ďalšie zvyšovanie miezd či spružnenie pravidiel ekonomickej migrácie. Uviedol to riaditeľ personálnej agentúry Grafton Slovakia Martin Malo.



Počet ľudí bez práce tento rok klesal, pričom v októbri bola zaznamenaná aj najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti. "Ani v budúcom roku neočakávame žiadne prudké výkyvy miery nezamestnanosti. Pokiaľ bude klesať alebo rásť, tak len v desatinách percent, pričom predpokladáme, že i v roku 2025 bude Slovensko atakovať historicky najnižšiu úroveň miery nezamestnanosti," priblížil Malo.



Ďalej predpokladá tlak na zvyšovanie miezd, ktoré by mali rásť rýchlejšie než je priemer rastu miezd v EÚ. Budúci rok bude podľa neho tiež pokračovať úbytok ľudí na pracovnom trhu, čo znamená, že bude nedostatok uchádzačov o pracovné pozície. Zamestnávatelia by podľa odborníkov tiež ocenili zmeny v pravidlách ekonomickej migrácie, ktoré by mohli pomôcť zmierniť nedostatok vhodných kandidátov na slovenskom pracovnom trhu. Ide najmä o zrýchlenie a digitalizáciu vízovej politiky, najímania zahraničnej pracovnej sily a zníženie administratívnej záťaže spojenej so zahraničnými kandidátmi.



"Slovenský trh práce dlhodobo bojuje s nedostatkom kandidátov, vykazuje vysokú mieru fluktuácie a nízky rast produktivity. Preto i prípadný mierny rast miery nezamestnanosti spôsobený poklesom vývozu a výroby nebude mať na pracovný trh negatívny vplyv, naopak, dôjde k jeho spružneniu," ozrejmil Malo.



Na slovenský trh práce by mohol mať vplyv aj rast alebo stagnácia nemeckej ekonomiky, a to najmä na zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) na Slovensku. Na mieru zamestnanosti to však nebude mať dramatický vplyv. Veľkou témou bude tiež automobilový priemysel, ktorý je pre Slovensko kľúčový.



"Tuzemským automobilkám sa zatiaľ darí nad očakávanie dobre, hoci aj ony zápasia s operatívnymi komplikáciami, najmä s vplyvom zvyšujúcich sa fixných i variabilných nákladov. Dlhodobo vykazujú rast taktiež sektory zdieľaných podnikových služieb, energetiky a zbrojného priemyslu, ktorý hrá v našom hospodárstve čoraz významnejšiu rolu," uzavrel Malo s tým, že zmenu v týchto dlhodobých trendoch v blízkej budúcnosti nepredpokladá.