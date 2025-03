Grafton: Trhu práce by pomohla väčšia mobilita pracovnej sily

Bratislava 19. marca (TASR) - Nezamestnanosť sa na Slovensku už dlhodobo pohybuje okolo päť percent, avšak regionálne rozdiely sú pomerne výrazné, najmä medzi okresmi na západe a juhovýchode krajiny. Slovenskému trhu práce by preto podľa riaditeľky marketingu z personálnej agentúry Grafton Jitky Kouby pomohla väčšia mobilita pracovnej sily.



"Mobilita pracovnej sily patrí ku kľúčovým faktorom pružnosti pracovného trhu, a tým aj úspešnosti ekonomiky. Či už ide o štrukturálnu mobilitu, teda presúvanie pracovníkov medzi rôznymi typmi zamestnania či odvetviami, alebo geografickú, to znamená migráciu medzi regiónmi. Slovensko pritom v oboch spomínaných typoch mobility pracovnej sily zaostáva za vyspelými krajinami," uviedla Kouba.



V prípade nezamestnanosti sú najvýraznejšie regionálne rozdiely, keďže kým v Bratislavskom kraji bolo na začiatku tohto roka len niečo vyše troch percent nezamestnaných ľudí, tak v Prešovskom kraji to bolo viac než osem percent. Rovnako počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie bol v Prešovskom kraji v porovnaní s Bratislavským krajom takmer trojnásobný. Zatiaľ čo na západe krajiny podľa Kouby riešia firmy nedostatok uchádzačov o prácu, tak na východe a juhu majú ľudia problém nájsť si prácu. Riešením by preto mohla byť väčšia mobilita pracovnej sily.



Mobilita pracovnej sily je v SR na základe údajov Inštitútu finančnej politiky najnižšia v rámci celej EÚ, pričom svoj pracovný status zmenilo v roku 2023 len 3,8 % z celkového počtu ľudí v produktívnom veku, kým priemer EÚ je 11,7 %.



"Dôvodom nízkej štrukturálnej mobility u nás nemusí byť iba neochota ľudí vzdelávať sa. Môže za tým byť aj nedostatok možností či neochota zamestnávateľov investovať do zaškolenia uchádzačov s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami z daného odboru. Podľa nášho prieskumu sú napríklad školenia a kurzy žiadané u 82 % zamestnancov, dokonca podstatné sú pre 43 % z nich. Nezaujímajú len 18 % pracovníkov. Zamestnávatelia ich však poskytujú len 36 % pracovníkov," spresnila Kouba.



K dôvodom nedostatočného využitia disponibilnej pracovnej sily na Slovensku patrí podľa nej tiež nízka regionálna mobilita. Slováci sa za prácou sťahujú oveľa menej ako v iných európskych krajinách. Za prácou sa podľa nedávnej ankety personálnej agentúry bolo ochotných presťahovať 28 % Slovákov. Za zaujímavou pracovnou ponukou by odcestovalo bez váhania 33 % ľudí a 40 % by sťahovanie zvážilo podľa konkrétnej ponuky a okolností. Kouba zdôraznila, že okrem mzdy a benefitov je pre ľudí rozhodujúcim faktorom tiež možnosť bývania. Viac než 90 % Slovákov totiž vlastní nehnuteľnosť, v ktorej býva, priemer EÚ je pritom menej než 60 %. Pracovný trh v SR by mohlo spružniť aj dostupnejšie nájomné bývanie.