Grafton: V 2024 by mala vláda nastaviť pravidlá ekonomickej migrácie

Bratislava 29. decembra (TASR) - Pre ekonomiku krajiny môže nastať vážny problém, ak vláda v roku 2024 vhodne neupraví pravidlá ekonomickej migrácie. Budúci rok bude pokračovať aj tlak na mzdy zamestnancov pre pretrvávajúcu infláciu. Ak nedôjde k rastu miezd, bude mladšia generácia odchádzať za prácou do zahraničia, predovšetkým do Českej republiky. Vyplýva to z hodnotenia končiaceho roka odborníkov z personálnej agentúry Grafton.



V roku 2024 budú tiež chýbať kandidáti. Riaditeľ personálnej agentúry Grafton a gi Group Martin Malo upozornil na to, že vláda sa musí rozhodnúť, ako zmení pravidlá pri ekonomickej migrácii. "Pokiaľ v tejto téme nenastane posun smerom k zjednodušeniu a zlepšeniu flexibility, budeme oproti okolitým štátom strácať ešte viac než doteraz. S podobnou situáciou v nezamestnanosti, ktorú ovplyvňuje negatívna demografická krivka, sa boria všetky krajiny V4," uviedol Malo.



Zmena má podľa neho nastať najmä v prístupe firiem. Budú investovať do nových technológií, predovšetkým do automatizácie a robotizácie. Interné procesy budú redukovať pomocou umelej inteligencie. Má to priniesť novovznikajúce pozície na pracovnom trhu.



V roku 2023 ovplyvňovala trh práce najmä nízka nezamestnanosť a vysoká inflácia. Kombinácia týchto dvoch javov priniesla pozitíva pre zamestnancov, no negatívne dôsledky mala na zamestnávateľov. Naprieč všetkými odbormi chýbali kandidáti a situácia sa podľa personálnej agentúry v blízkej budúcnosti nezmení.



Inflácia a nedostatok pracovníkov nútili zamestnávateľov v tomto roku zvyšovať mzdy. Tie rástli vo všetkých odboroch a krajoch. Najvýraznejší nárast miezd pocítili zamestnanci vo výrobe, stavebníctve a v logistike. K sektorom s minimálnym rastom miest patrili IT, bankovníctvo a finančné služby.



"Vysoká miera inflácie prirodzene zvyšovala mzdové požiadavky zamestnancov, čo však zároveň znamenalo aj vyššie náklady pre zamestnávateľov. Jedným z dôsledkov bol nárast počtu situácií, kedy sa mzdové očakávania kandidátov nestretávali s možnosťami zamestnávateľov," priblížil Juraj Polák z Graftonu.



Narástol zároveň počet ľudí, ktorí boli ochotní zmeniť prácu, ak dostali zaujímavejšiu ponuku. Zamestnávatelia sa tak museli naučiť flexibilnejšie reagovať na zmeny trhu práce a museli hľadať spôsoby, ako si zamestnancov udržať.