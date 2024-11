Grafton: Na vianočných brigádach bude možné zarobiť 10 eur na hodinu

Bratislava 8. novembra (TASR) - Ak si ľudia chcú pred sviatkami privyrobiť, tak majú najvyšší čas na to, aby si našli vianočnú brigádu, najviac ponúk je už začiatkom novembra. Na niektorých pozíciách sa dá zarobiť až 10 eur na hodinu, neplatí to však pre všetky regióny, upozornila riaditeľka marketingu z personálnej agentúry Grafton Jitka Kouba.



"Trendom v oblasti vianočných brigád je čoraz väčší dopyt po flexibilných formách práce, ktoré brigádnikom umožňujú kombinovať viaceré pozície. Zamestnávatelia preto čoraz častejšie ponúkajú modely na zmeny alebo prácu na skrátený úväzok, čo vyhovuje nielen študentom, ale napríklad aj ľuďom so záväzkami," uviedla Kouba.



Doplnila, že o vianočné brigády je každý rok veľký záujem a inak to nebude ani v tomto období. Z dôvodu zvyšovania životných nákladov a finančných nárokov domácností sa podľa nej očakáva väčší záujem aj u zamestnancov, rodičov na rodičovskej dovolenke či seniorov, ktorí si budú chcieť v čase svojho voľna privyrobiť, prípadne plánujú využiť sviatky na sezónnu prácu.



Kouba spresnila, že v porovnaní s vlaňajškom, keď bol trh ovplyvnený infláciou a nižšou spotrebou domácností, sa tento rok očakáva výrazný nárast dopytu po brigádnikoch najmä v maloobchode, gastronómii, cestovnom ruchu či v oblasti služieb a nákupov.



"V tomto segmente sa zvyšuje dopyt aj po brigádnikoch s digitálnymi zručnosťami, ktorí ovládajú potrebné technológie a sú schopní pracovať so softvérovými nástrojmi na správu objednávok a logistiky," vysvetlila. Zároveň zdôraznila, že po skončení brigády majú ľudia často aj príležitosť na ďalšiu spoluprácu a dlhodobé zamestnanie.



Priemerná hodinová mzda brigádnikov sa tento rok zvýšila, čo odráža podľa Kouby aj snahu firiem prilákať pracovníkov. Mzdy sa však líšia v závislosti od regiónu a pracovnej pozície. Najviac si zarobia brigádnici v Bratislavskom kraji, a to viac ako sedem až osem eur za hodinu, najmä v logistike alebo pri náročnejších prácach v sklade. V maloobchode a na pozícii v pokladniach sa mzdy pohybujú od šesť do sedem eur. Naopak, v Banskobystrickom a Prešovskom kraji môže byť mzda o niečo nižšia, v priemere okolo päť až šesť eur na hodinu.



"Pokiaľ ide o jednotlivé sektory, najvyššie mzdy bývajú v logistike a e-commerce, kde môžu dosiahnuť aj deväť až desať eur na hodinu, najmä v prípade nočných alebo víkendových zmien. Naopak, v maloobchode a v zákazníckych službách býva mzdové ohodnotenie najnižšie. Táto oblasť však ponúka množstvo príležitostí pre tých, ktorí hľadajú flexibilnú brigádu," uzavrela Kouba.