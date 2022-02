Grantový program Nadácie VSE má pomôcť zmierniť následky pandémie

Košice 20. februára (TASR) – Podpora projektov zameraných na rozvoj psychického a fyzického zdravia, a to v rôznych formách a pre rôzne cieľové skupiny, je cieľom druhého ročníka grantového programu s názvom Na pomoc duši i telu. Nadácia VSE, ktorá ho vyhlásila, ním chce prezentovať dôležitosť ochrany fyzického a duševného zdravia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. TASR o tom informovala Katarína Šulíková z úseku komunikácie Východoslovenskej energetiky (VSE) Holding.



Ako uviedla správkyňa nadácie Andrea Danihelová, program hľadá odpovede na otázky, ako nájsť psychickú a fyzickú rovnováhu, ako sa vyrovnať s osamelosťou, či ako sa opäť začať pravidelne hýbať. "Veríme, že náš program pomôže odpovedať aspoň na niektoré z nich."



Projekty musia byť zamerané na vzdelávanie alebo iné kreatívne formy výchovy, pomoci a komunikácie tak, aby dokázali vytvoriť psychickú pohodu, rozvíjať imunitu a zdravý životný štýl.



"Grantový program je určený predovšetkým neziskovým organizáciám, školám a samosprávam. Súčasne platí, že projekty musia riešiť otázky vyvolané pandémiou ochorenia COVID-19. Celková suma alokácie grantu je 50.000 eur, pričom na jeden projekt možno žiadať maximálne 3000 eur," priblížila Danihelová.



Žiadosti je možné podávať do 14. marca vrátane a projekty musia byť zrealizované v období od 1. mája do 30. októbra. Grantovú výzvu a ďalšie informácie o programe nájdu žiadatelia na webovej stránke www.vseholding.sk.