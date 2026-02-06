< sekcia Ekonomika
Grécka Atlantic Sea LNG Trade pracuje na zmluvách na dovoz LNG z USA
Atlantic Sea LNG Trade, ktorá dováža LNG do Grécka a následne ho predáva do krajín strednej Európy a na Ukrajinu, má v pláne uzatvoriť dohodu na stretnutí vo Washingtone 24. februára.
Autor TASR
Atény 6. februára (TASR) - Atlantic Sea LNG Trade, spoločný podnik medzi gréckou plynárenskou firmou DEPA a stavebnou spoločnosťou Actor, rokuje o dodávkach amerického skvapalneného zemného plynu (LNG) na najbližších 20 rokov. V rámci tohto kontraktu by USA dodávali do južnej Európy ročne 15 miliárd kubických metrov (m3) plynu. Povedal to v piatok pre agentúru Reuters šéf Atlantic Sea LNG Trade Alexandros Exarchou.
Európska únia sa pripravuje na ukončenie dovozu ruského plynu od konca roka 2027 a Grécko chce v tejto situácii posilniť svoju pozíciu tranzitnej krajiny pre dovoz suroviny do Európy. „Ak Európa nechce byť v otázke zásobovania plynom opäť rukojemníkom, musí uzatvoriť s USA dlhodobé kontrakty. Tie jej zaistia dostatok plynu do budúcnosti a za rozumné ceny,“ povedal Exarchou pre Reuters.
Atlantic Sea LNG Trade, ktorá dováža LNG do Grécka a následne ho predáva do krajín strednej Európy a na Ukrajinu, má v pláne uzatvoriť dohodu na stretnutí vo Washingtone 24. februára, dodal šéf spoločnosti. „Teraz je najvhodnejší čas na rokovania o budúcich cenách,“ povedal Exarchou. Poukázal na to, že v budúcnosti môžu byť ceny LNG „podstatne vyššie,“ keďže po roku 2030 sa pre vysoký dopyt očakáva napätejší trh s plynom.
Firma preto rokuje s americkými dodávateľmi o dlhodobých kontraktoch a zároveň vedie paralelné diskusie s potenciálnymi odberateľmi. K tým patria Albánsko, Severné Macedónsko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko a potenciálne Ukrajina, dodal Exarchou.
Európska únia sa pripravuje na ukončenie dovozu ruského plynu od konca roka 2027 a Grécko chce v tejto situácii posilniť svoju pozíciu tranzitnej krajiny pre dovoz suroviny do Európy. „Ak Európa nechce byť v otázke zásobovania plynom opäť rukojemníkom, musí uzatvoriť s USA dlhodobé kontrakty. Tie jej zaistia dostatok plynu do budúcnosti a za rozumné ceny,“ povedal Exarchou pre Reuters.
Atlantic Sea LNG Trade, ktorá dováža LNG do Grécka a následne ho predáva do krajín strednej Európy a na Ukrajinu, má v pláne uzatvoriť dohodu na stretnutí vo Washingtone 24. februára, dodal šéf spoločnosti. „Teraz je najvhodnejší čas na rokovania o budúcich cenách,“ povedal Exarchou. Poukázal na to, že v budúcnosti môžu byť ceny LNG „podstatne vyššie,“ keďže po roku 2030 sa pre vysoký dopyt očakáva napätejší trh s plynom.
Firma preto rokuje s americkými dodávateľmi o dlhodobých kontraktoch a zároveň vedie paralelné diskusie s potenciálnymi odberateľmi. K tým patria Albánsko, Severné Macedónsko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko a potenciálne Ukrajina, dodal Exarchou.