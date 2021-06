Grécka centrálna banka naďalej predpovedá ekonomike rast

Atény 28. júna (TASR) - Grécka centrálna banka v pondelok potvrdila svoju predchádzajúcu prognózu a naďalej očakáva, že hospodárstvo krajiny tento rok vzrastie o 4,2 %. Ukázala to jej najnovšia správa o menovej politike.



Centrálna banka predpokladá oživenie hospodárskej aktivity v súčasnom 2. štvrťroku 2021 a jej zrýchlenie v druhej polovici roka.



Prognóza banky je optimistickejšia ako vlády v Aténach, ktorá očakáva tento rok rast ekonomiky o 3,6 %. A je tiež lepšia ako odhad Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorý počíta so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) Grécka v tomto roku o 3,3 %.



„Očakáva sa, že oživenie v druhom polroku naberie na obrátkach, poháňané domácim dopytom, spustením projektov v rámci Národného plánu obnovy a predpokladaným zvýšením príjmov z cestovného ruchu v porovnaní s rokom 2020,“ konštatuje centrálna banka vo svojej správe.



V budúcom roku predpovedá banka Grécku zrýchlenie tempa rastu hospodárstva na 5,3 %, ale v ďalšom roku 2023, naopak, jeho spomalenie na 3,9 %.



„Zvýšenie úspor počas pandémie, či preventívne alebo vynútené v dôsledku opatrení na zabránenie jej šírenia, a uvoľnenie zadržaného dopytu podporí zvýšenie výdavkov na súkromnú spotrebu v tomto roku," uvádza sa v správe.



Banka tiež predpovedá, že Grécko v tomto roku vykáže primárny deficit na úrovni 7,1 % HDP.



Mimoriadne fiškálne opatrenia počas pandémie ovplyvnili totiž pomer verejného dlhu k HDP. Dlhodobá udržateľnosť gréckeho verejného dlhu napriek tomu „nie je ohrozená“, tvrdí banka.



Centrálna banka ďalej uviedla, že potreby financovania v nasledujúcom desaťročí zostanú mierne na referenčnej úrovni 15 % HDP za predpokladu, že vládne hotovostné rezervy zostanú vysoké.



„To nedáva žiadny priestor na uvoľnenie dlhodobejších cieľov primárnych rozpočtových prebytkov, zatiaľ čo riziko v prípade negatívnych šokov sa zvyšuje,“ pokračuje správa.



Napriek tomu, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je v Grécku na dobrej ceste, šírenie mutácií nového koronavírusu je zdrojom neistoty a zhoršenie pandémie by mohlo mať za následok slabú turistickú sezónu, čo by oddialilo návrat k normálu, dodáva správa.