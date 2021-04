Grécko tento rok očakáva zrýchlenie rastu ekonomiky o päť percent

Atény 12. apríla (TASR) - Grécka centrálna banka očakáva v budúcom roku zrýchlenie rastu ekonomiky takmer na 5 %. Uviedol to v nedeľu (11. 4.) guvernér banky Jannis Sturnaras.



Ako povedal v rozhovore pre grécku televíznu stanicu Antenna, po tohtoročnom očakávanom raste na úrovni 4,2 % by ekonomika mala v roku 2022 vzrásť o 4,8 %. V minulom roku zaznamenala pokles o 8,2 %, čo bol lepší výsledok, než sa čakalo, napriek rozsiahlym karanténnym opatreniam a výraznejšiemu poklesu príjmov z cestovného ruchu v porovnaní s očakávaniami. Sturnaras však upozornil, že pokračujúca pandémia naďalej predstavuje pre ekonomiku veľké riziko a prognózy banky nie sú z tohto dôvodu úplne spoľahlivé.



V tomto desaťročí predpokladá banka rast ekonomiky v priemere o 3,5 % ročne, najmä vďaka miliardám eur z fondu obnovy Európskej únie, ako aj ďalším financiám, dodal Sturnaras. "Rast v tejto dekáde v priemere o 3,5 % ročne považujem za realistický," povedal guvernér, upozornil však na potrebné reformy vo verejnom sektore s cieľom vytvoriť lepšie podmienky na absorbovanie financií.



Grécko by v podobe grantov a lacných úverov malo získať z fondu obnovy EÚ v najbližších rokoch približne 32 miliárd eur. Pre krajinu je však rozhodujúci vývoj cestovného ruchu. Vláda verí, že zrýchlenie tempa vakcinácie pomôže otvoriť sektor turizmu už na budúci mesiac a zachrániť tak kľúčovú letnú sezónu.