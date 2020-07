Grécka ekonomika môže tento rok klesnúť o viac než 10 %

Atény 9. júla (TASR) - Grécka ekonomika by mohla v dôsledku pandémie nového koronavírusu klesnúť tento rok o viac než 10 %. Oznámila to vo štvrtok grécka Nadácia pre výskum ekonomiky a priemyslu (IOBE).



V najnovšej prognóze, ktorú zverejňuje každý kvartál, IOBE uviedla, že pokles gréckej ekonomiky môže v tomto roku dosiahnuť 7,5 % až 10,5 %. To znamená zhoršenie odhadu, keďže v predchádzajúcej prognóze z apríla IOBE predpokladala pokles na úrovni 5 % až 9 %.



Počas 10-ročného obdobia dlhovej krízy, ktorú ukončilo vystúpenie Grécka z tretieho záchranného programu v auguste 2018, klesla grécka ekonomika približne o štvrtinu. Minulý rok zaznamenalo Grécko rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,9 % a vláda očakávala, že tento rok sa tempo rastu ekonomiky zrýchli na 2,8 %.



Nástup pandémie nového koronavírusu, na ktorý vláda reagovala karanténnymi opatreniami, však prudko obmedzil ekonomickú aktivitu. Grécko zvlášť dopláca na obmedzenia v oblasti cestovania a celkového turizmu, od ktorého je grécka ekonomika silne závislá.



"Situácia je naďalej veľmi znepokojujúca," povedal šéf IOBE Nikos Vettas. Podľa neho by Grécko malo využiť európske fondy na rozvoj infraštruktúry a presun k novému rastovému modelu.



IOBE zároveň očakáva rast nezamestnanosti. V minulom roku dosiahla 17,4 %, tento rok by sa podľa IOBE mala zvýšiť na 19,3 %, prípadne až 20,5 %.