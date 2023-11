Grécka ekonomika na budúci rok vzrastie o 2,9 % pre silné investície

Atény 21. novembra (TASR) - Grécko očakáva v roku 2024 zrýchlenie hospodárskeho rastu vďaka silnému prílevu turistov, vyšších investícií a domácemu dopytu. Ukázal to v utorok konečný návrh rozpočtu na rok 2024. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vláda očakáva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Grécka v budúcom roku zvýši o 2,9 % po náraste o 2,4 % v tomto roku, čiastočne s pomocou fondov obnovy Európskej únie (EÚ).



Grécko predpokladá, že do roku 2027 dostane viac ako 55 miliárd eur zo štrukturálnych a ozdravných fondov EÚ, čo podľa ekonómov prispeje k jeho hospodárskemu rastu 1 percentuálnym bodom ročne. Investície v roku 2024 stúpnu približne o 15,1 %, čo bude viac ako dvojnásobok v porovnaní s týmto rokom.



Grécko nedávno znovu získalo ratingovú známku v investičnom pásme. A jeho ekonomika sa po desaťročnej dlhovej kríze posilňuje. Minulý týždeň predali Atény významné podiely v dvoch veľkých bankách.



"Je to prvý rozpočet za 13 rokov, ktorý bol vypracovaný v čase, keď má krajina investičný stupeň," uviedol štátny tajomník ministerstva financií Thanos Petralias v tlačovej správe.



V roku 2024 očakáva Grécko primárny rozpočtový prebytok vo výške 2,1 % HDP, ktorý nezahŕňa náklady na obsluhu dlhu a je kľúčový pre udržateľnosť dlhu.



Grécko v roku 2018 vystúpilo z desaťročného záchranného programu, počas ktorého prijalo tri balíky finančnej pomoci.



Silný výkon jeho ekonomiky sa odráža aj vo vyšších, ako očakávaných daňových príjmoch.



Rozpočet na budúci rok zahŕňa zvýšenie platov pre štátnych zamestnancov a dôchodcov a rezervu vo výške 600 miliónov eur na prírodné katastrofy, čiastočne krytú z osobitného odvodu pre hotely.



Vláda očakáva, že verejný dlh, najvyšší v eurozóne, klesne v roku 2024 na 152,3 % HDP zo 160,3 % HDP v tomto roku, vyplýva z návrhu rozpočtu.



Predpokladá tiež, že medziročná miera inflácie sa do konca roka 2024 zníži na 2,6 % zo 4,1 % v tomto roku. Nezamestnanosť v budúcom roku klesne na 10,6 % z 11,2 % v roku 2023.



Atény počítajú tiež s tým, že v roku 2024 získajú 5,77 miliardy eur z predaja štátnych aktív, uvádza sa v rozpočte.