Grécka ekonomika nedosiahne v roku 2023 očakávaný vyše 2 % rast

Atény 21. novembra (TASR) - Grécka ekonomika bude rásť v roku 2023 slabšie, než sa pôvodne očakávalo a nedosiahne tak rast nad 2 %. Dôvodom sú rastúce náklady na energie a vysoká inflácia, ktoré nepriaznivo zasahujú cestovný ruch a domáci dopyt. Naopak, na tento rok boli odhady vývoja ekonomiky revidované smerom nahor. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ešte začiatkom októbra grécka vláda očakávala rast ekonomiky v budúcom roku na úrovni 2,1 %. Teraz počíta s rastom o 1,8 %. Naopak, čo sa týka tohto roka, odhady vlády sa zlepšili. Pôvodne počítala s rastom o 5,3 %, teraz očakáva, že rast dosiahne 5,6 %. Prognózu vylepšili vyššie než pôvodne očakávané príjmy z cestovného ruchu.



Verejný dlh Grécka, ktorý je najvyšší v rámci krajín eurozóny, by mal klesnúť v roku 2023 na 159,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Tento rok sa očakáva dlh na úrovni 168,9 % HDP.



Grécko počíta aj so zmiernením inflácie. Harmonizovaná miera inflácie by z tohtoročnej úrovne 9,7 % mala na budúci rok klesnúť na 5 %. Takmer 2 miliardy eur očakáva vláda na budúci rok z predaja štátnych aktív.