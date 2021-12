Grécka ekonomika pokračovala v 3. kvartáli v zotavovaní

Atény 6. decembra (TASR) - Grécka ekonomika v 3. kvartáli pokračovala v zotavovaní z koronakrízy a medziročné tempo rastu zostalo dvojciferné. Podporil ju predovšetkým cestovný ruch, rovnako ako robustné spotrebiteľské výdavky a investície.



Hrubý domáci produkt (HDP) počas troch mesiacov od júla do septembra 2021 na sezónne upravenej báze medzikvartálne stúpol o 2,7 % po zvýšení o 2,1 % v prechádzajúcom štvrťroku, uviedol grécky štatistický úrad.



V medziročnom porovnaní HDP v 3. kvartáli expandoval o 13,4 % po +16,6 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



"Rastová dynamika ekonomiky sa v 3. kvartáli v porovnaní s prechádzajúcim štvrťrokom zrýchlila, keď ju podporil cestový ruch, ktorý sa vyvíjal lepšie, než sa očakávalo," uviedol ekonóm gréckej National Bank Nikos Magginas. Dodal, že na základe aktuálnych čísel a za predpokladu výrazného spomalenia v poslednom kvartáli by celoročný rast mohol presiahnuť 8 %.



Grécka ekonomika za prvých 9 mesiacov vzrástla o 9,3 %, uviedol grécky minister financií Christos Staikouras. Dodal, že doterajší vývoj potvrdzuje reálnosť celoročného rastového cieľa vlády, ktorá prognózovala expanziu o 6,9 % po poklese o 9 % v minulom roku.



Premiér Kyriakos Mitsotakis pre agentúru Reuters povedal, že grécka ekonomiky by tento rok mala vzrásť o viac než 7 %.