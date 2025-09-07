< sekcia Ekonomika
Grécka ekonomika sa od krízy výrazne zotavila, prichádza zníženie daní
Vzhľadom na stabilnú fiškálnu situáciu Grécka Mitsotakis oznámil viaceré opatrenia na zlepšene finančnej situácie obyvateľov.
Autor TASR
Atény 7. septembra (TASR) - Po rokoch zápasenia s finančnou krízou zaznamenala grécka ekonomika také zlepšenie, že premiér Kyriakos Mitsotakis mohol oznámiť zníženie daňového zaťaženia o takmer dve miliardy eur. Zároveň poukázal na fakt, že grécke dlhopisy sú na tom lepšie než francúzske. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Mitsotakis počas otvorenia medzinárodného veľtrhu v Solúne poukázal na pokles nezamestnanosti, rastúce investície a celkové zlepšenie fiškálnej situácie. „Krajina, ktorá pôvodne zápasila s krízou, vykazuje dnes jednu z najvyšších mier rastu v Európe,“ povedal. Nezamestnanosť v Grécku klesla v júli na 8 %, čo je najnižšia úroveň od novembra 2008. Je to výrazná zmena oproti obdobiu krízy, keď dosahovala 28 %. Situácia sa zlepšila aj v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí. Zatiaľ čo v období krízy dosahovala približne 60 %, v júli to bolo pod 19 %.
Grécko sa v roku 2010 dostalo na pokraj bankrotu a hrozilo, že bude musieť opustiť eurozónu. Krajina krízu prežila vďaka rozsiahlej medzinárodnej podpore a reformám, ktoré musela výmenou za finančnú pomoc plniť. Grécko ukončilo tretí a posledný program finančnej pomoci v auguste 2018, krajina má však dodnes najvyšší verejný dlh v Európskej únii. Ten predstavuje viac než 150 % hrubého domáceho produktu (HDP).
Napriek tomu je však Grécko na tom v mnohých ohľadoch lepšie než niektoré iné štáty v rámci EÚ. Mitsotakis poukázal napríklad na dlhopisy, pričom na porovnanie si vybral Francúzsko. Pred 10 rokmi výnosy kľúčových 10-ročných gréckych dlhopisov dosahovali 9,18 %, zatiaľ čo francúzske 1,16 %. Teraz výnosy 10-ročných gréckych dlhopisov dosahujú 3,33 % a francúzskych 3,44 %.
Vzhľadom na stabilnú fiškálnu situáciu Grécka Mitsotakis oznámil viaceré opatrenia na zlepšene finančnej situácie obyvateľov. Vláda na jednej strane zníži daňovú záťaž zhruba o 1,7 miliardy eur a na druhej zvýši sociálne výdavky. Čo sa týka daní, rodiny s deťmi budú platiť výrazne nižšiu daň z príjmu a v mnohých prípadoch budú od dane oslobodené. Daň z príjmu nebudú platiť ani mladí ľudia do 25 rokov s ročným príjmom do 20.000 eur.
„Redukujeme dane a zároveň zvyšujeme sociálne výdavky,“ povedal Mitsotakis. Dodal, že z nižších daní a cielených investičných stimulov budú ťažiť napríklad aj obyvatelia malých obcí či ostrovných regiónov. Vláda tak chce riešiť rastúce životné náklady, napätý trh s bývaním, ako aj pokračujúci odchod vysokokvalifikovaných mladých ľudí z krajiny.
