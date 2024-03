Grécka ekonomika sa vo 4. kvartáli vrátila k rastu

Atény 7. marca (TASR) - Po tom, ako v 3. kvartáli zaznamenala grécka ekonomika po revízii pokles, v poslednom štvrťroku minulého roka vzrástla a vyhla sa tak skĺznutiu do technickej recesie. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil najnovšie údaje gréckeho štatistického úradu.



Hrubý domáci produkt (HDP) Grécka vzrástol vo 4. štvrťroku medzikvartálne o 0,2 % po poklese o 0,1 % v predchádzajúcom kvartáli. Údaj za obdobie od júla do konca septembra revidoval štatistický úrad smerom nadol, keď pôvodne stanovil za 3. štvrťrok mulový rast. Po tejto revízii by prípadný ďalší pokles vo 4. štvrťroku predstavoval prepad do technickej recesie, ktorá je definovaná ako medzikvartálny pokles HDP dva štvrťroky po sebe.



Ekonomiku Grécka v závere minulého roka podporila najmä spotreba, ako zo strany domácností, tak aj zo strany vlády. Spotreba domácností vzrástla o 1,8 % a vládna o 2,7 %. Pozitívne sa pod vývoj hospodárstva podpísal aj zahraničný obchod. Export sa zvýšil o takmer 2 %, zatiaľ čo dovoz stagnoval.



Na medziročnej báze vzrástla ekonomika Grécka v poslednom štvrťroku 2023 o 1,2 %. V porovnaní s vývojom v predchádzajúcom kvartáli sa tak tempo rastu zmiernilo, keď v danom štvrťroku rast dosiahol 2,1 %.



Za celý minulý rok vzrástla grécka ekonomika o 2 %. Tento rok vláda očakáva výrazné zrýchlenie tempa rastu, ktorý predpokladá na úrovni 2,9 %.