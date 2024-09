Grécka ekonomika sa zotavuje, domácnosti stále zápasia s problémami

Atény 7. septembra (TASR) - Grécka ekonomika sa zotavuje a rastie viac ako kľúčové ekonomiky Európskej únie (EÚ) vďaka oživeniu cestovného ruchu. Vláda v Aténach preto plánuje krajinám eurozóny poslať v tomto roku skôr splátky zo záchranných úverov, ktoré jej poskytli počas dlhovej krízy. Bežní obyvatelia však tento pozitívny vývoj nepociťujú. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Barista Kyriakos Giannichronis z Atén má na konci mesiaca k dispozícii len asi 150 eur, a to sa mu podarilo dosiahnuť dobrú dohodu o nájomnom a zarába o niečo viac, ako je minimálna mzda.



Mnohí Gréci čelia podobným problémom. Preto sa všeobecne očakáva, že premiér Kyriakos Mitsotakis tento víkend predstaví plány na zvýšenie dôchodkov, zníženie odvodov na sociálne zabezpečenie a zlepšenie verejných služieb v snahe získať späť voličov, ktorých hnevá pretrvávajúca kríza životných nákladov.



"Vyzerá to, že sa veci zlepšujú, ale necítime to," povedal Giannichronis.



Životná úroveň v Grécku zostáva nízka aj napriek výraznému oživeniu ekonomiky. Guvernér gréckej centrálnej banky Jannis Sturnaras očakáva v tomto roku hospodársky rast o 2 %, čo bude väčšie tempo ako vo veľkej časti Európy.



Dôvodom je však fakt, že Grécko má po takmer desaťročnej hospodárskej kríze a recesii počas pandémie nízky porovnávací základ, skonštatoval ekonóm Nikos Vettas z think-tanku IOBE.



Situáciu domácností komplikuje aj to, že ceny bývania a potravín v uplynulých rokoch rástli v dôsledku inflácie, ktorá len teraz začína klesať.



"Životné náklady v skutočnosti neutralizovali časť zvýšenia miezd a v dôsledku toho trpia reálne príjmy mnohých domácností," povedal Vettas.



Mitsotakisova konzervatívna vláda obviňuje z vysokých životných nákladov zdraženie energií po vypuknutí vojny na Ukrajine v roku 2022.



Krajina s niečo vyše 10 miliónmi obyvateľov mala vlani druhú najnižšiu kúpnu silu v rámci EÚ po Bulharsku. Priemerný ročný príjem v Grécku bol v roku 2023 polovičný oproti európskemu priemeru.



"Život je taký drahý, že si nemôžete odkladať peniaze na núdzové situácie," dodal 24-ročný barista.



Minulý mesiac ministerstvo hospodárstva uviedlo, že čistý disponibilný príjem domácností v minulých rokoch vzrástol, čím sa Grécko dostalo na 16. miesto v EÚ. Ministerstvo však pripustilo, že mnohé domácnosti napriek tomu čelia ťažkostiam.



Ekonóm Vettas poznamenal, že niektorým sektorom sa darí lepšie ako iným. V ostatných troch rokoch sa prudko zvýšili platy v odborných a špecializovaných profesiách, najmä v IT sektore. Ale v iných, napríklad v pohostinstve, ktoré je veľkým odvetvím v Grécku, nie je veľmi vidieť zlepšenie.