Grécka ekonomika zaznamenala v 2. kvartáli rekordný pokles

Atény 3. septembra (TASR) - Grécka ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku rekordný pokles, keď ekonomickú aktivitu v krajine, podobne ako v ďalších európskych štátoch, ovplyvnili opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Grécko sa tak prepadlo do hlbokej recesie, keď pokles ekonomiky zaznamenalo aj v 1. kvartáli.



Ako vo štvrtok informoval grécky štatistický úrad, grécka ekonomika klesla v 2. štvrťroku medzikvartálne o 14 %, čo je najväčší medzikvartálny pokles v histórii meraní. V 1. štvrťroku pokles dosiahol 0,7 %. To znamená, že ekonomika sa dostala do technickej recesie, ktorá je charakterizovaná ako medzikvartálny pokles dva štvrťroky po sebe.



Pod prudké zrýchlenie poklesu sa podpísal najmä vývoj v exporte. Ten v 2. kvartáli klesol o 32,1 %. Dovoz tovarov a služieb sa znížil o 16,7 %.



V medziročnom porovnaní klesol hrubý domáci produkt (HDP) Grécka o rekordných 15,2 %. Aj v tomto prípade ide o prudké zrýchlenie poklesu, keď v prvých troch mesiacoch roka pokles dosiahol 0,5 %.