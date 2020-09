Atény/Solún 14. septembra (TASR) - Grécka vláda poskytne ďalších 6,8 miliardy eur na pomoc ekonomike v boji proti dôsledkom pandémie nového koronavírusu. Oznámil to v nedeľu (13. 9.) premiér Kyriakos Mitsotakis.



Balík opatrení bude zahŕňať aj zníženie sociálnych príspevkov firiem, vytvorenie 100.000 pracovných miest a zníženie daní pre obyvateľov turistami vyhľadávaných ostrovov, ktoré tvrdo zasiahli cestovné obmedzenia v dôsledku pandémie, povedal premiér novinárom v prístavnom meste Solún.



Mitsotakis dodal, že vláda predĺži sociálne dávky pre nezamestnaných o ďalšie dva mesiace. Grécko má najvyššiu mieru nezamestnanosti v eurozóne.



Tieto opatrenia sú nad rámec balíka pomoci vo výške 24 miliárd eur, ktorý bol schválený na jar.



Hrubý domáci produkt (HDP) Grécka sa v 2. štvrťroku prepadol 15,2 %. Premiér Mitsotakis predpovedá za celý rok jeho pokles o 8 až 9 % a následné oživenie v roku 2021.



Grécka centrálna banka odhaduje, že sa HDP tento rok zníži o 5,8 %, zatiaľ čo Medzinárodný menový fond očakáva jeho pád o 10 %.



Kým v minulom roku prinieslo odvetvie cestovného ruchu gréckej ekonomike viac ako 18 miliárd eur, podľa odhadu skupiny SETE v roku 2020 by to mohlo byť len 3,5 miliardy aur.



Grécky HDP a sa počas desiatich rokov dlhovej krízy (2008 - 2018) znížil takmer o štvrtinu. V uplynulých rokoch sa ekonomika krajiny vrátila k rastu, ale zostáva krehká.



Aj keď Grécko eviduje menej obetí nového koronavírusu ako jeho európski susedia (zatiaľ iba 305 úmrtí), prísna šesťtýždňová blokáda na jar zastavila ekonomickú aktivitu v krajine a oddialila začiatok turistickej sezóny.