Grécka vláda zlepšila výhľad rastu na budúci rok
Verejný dlh Grécka, ktorý je v súčasnosti najvyšším v eurozóne, by mal podľa nových rozpočtových plánov v roku 2026 klesnúť o 7,8 percentuálneho bodu na 137,6 % HDP zo 145,3 % HDP v tomto roku.
Autor TASR
Atény 6. októbra (TASR) - Grécka vláda očakáva v budúcom roku zrýchlenie rastu domácej ekonomiky vďaka vyšším investíciám a spotrebiteľským výdavkom. Hrubý domáci produkt (HDP) sa v roku 2026 pravdepodobne zvýši o 2,4 % po expanzii o 2,2 % očakávanej v tomto roku, uviedlo v pondelok grécke ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Kľúčovým faktorom tohto rastu je miera rastu investícií, ktorá by mala v roku 2026 dosiahnuť 10,2 %,“ uviedol minister financií Kyriakos Pierrakakis po predložení návrhu rozpočtu na rok 2026 v parlamente. Vláda znížila svoj predchádzajúci odhad rastu v roku 2025 z 2,3 % na 2,2 %, čo odôvodnila stagnujúcou európskou ekonomikou a vplyvom colnej politiky USA.
