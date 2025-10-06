Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. október 2025Meniny má Natália
< sekcia Ekonomika

Grécka vláda zlepšila výhľad rastu na budúci rok

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Verejný dlh Grécka, ktorý je v súčasnosti najvyšším v eurozóne, by mal podľa nových rozpočtových plánov v roku 2026 klesnúť o 7,8 percentuálneho bodu na 137,6 % HDP zo 145,3 % HDP v tomto roku.

Autor TASR
Atény 6. októbra (TASR) - Grécka vláda očakáva v budúcom roku zrýchlenie rastu domácej ekonomiky vďaka vyšším investíciám a spotrebiteľským výdavkom. Hrubý domáci produkt (HDP) sa v roku 2026 pravdepodobne zvýši o 2,4 % po expanzii o 2,2 % očakávanej v tomto roku, uviedlo v pondelok grécke ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Kľúčovým faktorom tohto rastu je miera rastu investícií, ktorá by mala v roku 2026 dosiahnuť 10,2 %,“ uviedol minister financií Kyriakos Pierrakakis po predložení návrhu rozpočtu na rok 2026 v parlamente. Vláda znížila svoj predchádzajúci odhad rastu v roku 2025 z 2,3 % na 2,2 %, čo odôvodnila stagnujúcou európskou ekonomikou a vplyvom colnej politiky USA.

Verejný dlh Grécka, ktorý je v súčasnosti najvyšším v eurozóne, by mal podľa nových rozpočtových plánov v roku 2026 klesnúť o 7,8 percentuálneho bodu na 137,6 % HDP zo 145,3 % HDP v tomto roku.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

GLOSUJEME: Nočná mora s krídlami? Áno, je to lietadlo

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?