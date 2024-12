Grécke akcie ukazujú, že snahy o obrat sa vyplácajú

Atény 21. decembra (TASR) - Grécke akcie sa rýchlo stávajú populárnou voľbou pre investorov. Viacerí z nich predpovedajú, že na budúci rok dosiahnu vytúžený status rozvinutého trhu, keďže grécka ekonomika rastie rýchlejšie ako je priemer v eurozóne a akcie bánk stúpajú. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Akciový index Athens General Stocks Index zatiaľ v roku 2024 vzrástol o 13,1 % po vlaňajšom skoku o takmer 40 %. Tohoročné tempo jeho rastu prekonalo celoeurópsky index STOXX 600, ktorý stúpol o 7,7 %.



Grécka ekonomika rastie rýchlejšie ako je priemer v eurozóne, čo zvyšuje potenciál rastu výnosov gréckych firiem, poznamenal Wim-Hein Pals zo spoločnosti Robeco, ktorá spravuje viac ako 10 miliárd eur vo fondoch rozvíjajúcich sa trhov.



Grécko sa stabilne zotavuje z dlhovej krízy, ktorá sa začala v roku 2009, pričom mu hrozil štátny bankrot. Atény museli nakoniec požiadať o finančnú pomoc eurozónu aj Medzinárodný menový fond.



Náklady na pôžičky Grécka od vystúpenia zo záchranného programu už klesli pod úroveň Talianska a Francúzska. A grécke banky, ktoré museli byť počas krízy zachraňované, sú opäť plne sprivatizované.



Analytici vidia ďalšiu dynamiku v gréckych akciách, keďže sa stále obchodujú so zľavou oproti akciám zo STOXX 600 a vyplácajú vyššie dividendové výnosy v porovnaní so širším európskym trhom. Tieto faktory by mohli prilákať viac investorov.



Európska komisia predpovedá, že grécka ekonomika v roku 2025 vzrastie o 2,3 %, zatiaľ čo v eurozóne očakáva rast o 1,3 %.



Akcie finančných inštitúcií, ktoré tvoria asi 30 % hlavného gréckeho indexu, si pripísali tento rok viac ako 20 %, vďaka silnému dopytu zahraničných a domácich investorov, keďže vláda dokončila privatizáciu bánk. Štyri najväčšie banky obnovili vyplácanie dividend, prvýkrát za 16 rokov.



Celkový ekonomický obraz Grécka je priaznivý. Vláda spláca záchranné pôžičky a Európska komisia očakáva, že grécky dlh v budúcom roku klesne na 146,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) z pandemického vrcholu nad 200 % HDP. Analytici Bank of America predpovedajú, že do roku 2028 klesne dlh Grécka pod úroveň dlhu Talianska, ktorý je aktuálne na úrovni 134 % HDP.



Zatiaľ čo sa Európa pripravuje na potenciálne obchodné clá po príchode novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa do Bieleho domu 20. januára, USA majú tento rok obchodný prebytok s Gréckom, čo by mohlo obmedziť akýkoľvek vplyv ciel.



"Grécke spoločnosti sú na tom s najväčšou pravdepodobnosťou lepšie v relatívnom vyjadrení, pokiaľ ide o potenciálnu obchodnú vojnu," povedal Nassos Kumetis zo spoločnosti Hellenic Asset Management.



"Najväčšiu časť vývozu Grécka do USA tvoria služby, ktoré budú pravdepodobne viac imúnne voči americkým clám," dodal Kumetis, ktorého firma spravuje približne pol miliardy eur a nedávno zvýšila držbu gréckych akcií o 5 percentuálnych bodov.



Zlepšujúca sa ekonomická výkonnosť Grécka priviedla tiež jeho akcie bližšie k získaniu statusu rozvinutého trhu. Väčšina správcov fondov sa však zatiaľ riadi klasifikáciou americkej finančnej spoločnosti MSCI, ktorá stále považuje Grécko za rozvíjajúci sa trh.