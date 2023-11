Grécke Alpha Bank a Piraeus Bank oznámili výrazný rast zisku

Atény 3. novembra (TASR) - Grécke banky Alpha Bank a Piraeus Bank zaznamenali za tri kvartály výrazný rast zisku, k čomu podobne ako pri iných finančných ústavoch prispeli vysoké úrokové sadzby. Tie zvýšili čisté úrokové výnosy bánk. Na druhej strane, výsledky podporilo aj zníženie zlých úverov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Alpha Bank, ktorá je z pohľadu trhovej hodnoty štvrtou najväčšou bankou v Grécku, oznámila za deväť mesiacov tohto roka čistý zisk 491 miliónov eur. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to znamená rast o 59 %. Čisté úrokové výnosy (NII) dosiahli 1,34 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 45,8 %.



Banka okrem toho znížila podiel zlých úverov. Ich podiel na celkovom úverovom portfóliu banky dosiahol ku koncu septembra 7,2 %, zatiaľ čo v závere septembra 2022 predstavovali zlé úvery 7,6 % z celkového objemu úverov Alpha Bank. Do konca roka 2025 chce banka podiel zlých úverov zredukovať na 4 %.



Grécke banky celkovo znížili podiel zlých úverov. Za 1. polrok tohto roka ho stlačili pod 8 %, zatiaľ čo napríklad v roku 2016 predstavoval tento podiel 45 %. Aj zhruba 8-percentný podiel je však v porovnaní s konkurenciou v eurozóne stále vysoký.



Podiel zlých úverov zredukovala aj Piraeus Bank, v ktorej Grécko kontroluje 27-percentný podiel. Z 8,8 % ku koncu septembra minulého roka ho znížila na 5,5 % z celkového objemu úverov. Upravený zisk banky vzrástol z 331 miliónov eur za deväť mesiacov roka 2022 na 721 miliónov eur, keď NII sa zvýšili o 59 % na 1,46 miliardy eur.



Pozícia Alpha Bank by sa mala do budúcnosti ešte zlepšiť, keďže 9-percentný podiel v nej kupuje od gréckej vlády talianska banka UniCredit. Stane sa tak najväčším investorom Alpha Bank. Ako povedal generálny riaditeľ Alpha Bank Vasilis Psaltis, "je to prvá investícia zo strany veľkého európskeho hráča v gréckom bankovom sektore od nástupu finančnej krízy pred vyše 10 rokmi".