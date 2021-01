Grécke firmy prišli za 9 mesiacov 2020 takmer o 35 miliárd eur

Atény 19. januára (TASR) - Všetky grécke spoločnosti, nielen tie, ktoré boli nútené zatvoriť počas blokád na zastavenie šírenia nového koronavírusu, utrpeli v období od januára do septembra 2020 straty vo výške takmer 35 miliárd eur. Ukázali to najnovšie údaje štatistického úradu ELSTAT.



Očakáva sa pritom, že vo 4. štvrťroku 2020 budú tieto straty ešte vyššie, prinajmenšom v porovnaní s 1. a 3. štvrťrokom. Dôvodom je obnovenie blokád pre druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. Koniec roka je pritom obdobím, ktoré sa tradične vyznačuje zvýšenou spotrebou.



Maloobchodný predaj v Grécku, s výnimkou tzv. základných tovarov, je pozastavený od 7. novembra. Výsledkom bol pokles novembrových tržieb o 38,5 % v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka 2019. Prevádzka v podnikoch, ktoré poskytujú stravovacie služby, bola zastavená od 3. novembra, čo sa premietlo do pádu ich tržieb v novembri o 54,1 %.



Celkovo obrat gréckych firiem za prvé tri štvrťroky 2020 dosiahol dohromady 193,84 miliardy eur, zatiaľ čo v rovnakom období roka 2019 to bolo 228,68 miliardy eur. Rozdiel tak predstavuje 34,84 miliardy eur.



Premiér Kyriakos Mitsotakis v tejto súvislosti v piatok (15. 1.) v parlamente oznámil, že pomoc od štátu vo výške 80 % z nájomného, ktoré podniky platia, sa predĺži o ďalší mesiac až do februára 2021.