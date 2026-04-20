Grécke príjmy z cestovného ruchu vzrástli vo februári o vyše 80 %

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Autor TASR
Atény 20. apríla (TASR) - Grécko zaznamenalo vo februári rast príjmov z cestovného ruchu o viac než 80 %. To pomohlo vylepšiť financie štátu, údaje však nie sú kompletné. Uviedla to v pondelok grécka centrálna banka, ktorú citovala agentúra Reuters.

Banka oznámila, že vo februári zaznamenalo Grécko príjmy z cestovného ruchu na úrovni 533,4 milióna eur. To je o 83,2 % viac než vo februári minulého roka. Veľkou mierou sa pod to podpísali zahraniční turisti, ktorých počet sa v druhom mesiaci roka zvýšil o 44,5 %.

Za január a február počet zahraničných návštevníkov v Grécku vzrástol medziročne o 38,5 %. Príjmy z cestovného ruchu sa za dané obdobie zvýšili o 70,7 %.

Štatistický úrad však odložil zverejnenie februárových údajov o vývoji obchodu. Grécka centrálna banka tak nemohla zverejniť informácie o obchode s tovarom, a tým o vývoji bežného účtu platobnej bilancie.

Čiastočne zverejnila aspoň údaje o vývoji na účtoch primárnych a sekundárnych príjmov. Účet primárnych príjmov vykázal zvýšenie deficitu na takmer dvojnásobok oproti februáru minulého roka. Rast deficitu zaznamenalo Grécko aj na účte sekundárnych príjmov.
